Belçika medyası duyurdu! Trabzonspor'dan Ognjen Vranjes hamlesi

Yeniakit.com.tr- Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için Belçika medyasından transfer iddiası ortaya atıldı.

Anderlecht gözden çıkardı!

Belçika medyasında yer alan habelere göre Trabzonspor, Arderlecht forması giyen ve Bosna Hersek milli takımında da boy gösteren 29 yaşındaki stoper Ognjen Vranjes'i transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. Bordo mavili ekibin Anderlecht'in kadroda düşünmediği Bosnalı stoper için teklifte bulunacağı belirtildi.

Ligimizde boy göstermişti

Bir dönem ligimizde Gaziantepspor ve Elazığspor formasını terleteten Vransjes'in stoper mevkisi dışında sağ bek özelliğide bulunuyor. Bosnalı stoperin Anderlecht ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yeniakit.com.tr