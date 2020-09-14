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Aktüel Belarus’taki protestolarda dün 774 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Belarus’taki protestolarda dün 774 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:50:23 -
Belarus’taki protestolarda dün 774 kişi gözaltına alındı

MİNSK (AA) – Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmeye yönelik ülke genelinde yapılan izinsiz gösterilerde dün 774 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova yaptığı açıklamada, pazar günü ülke genelinde 28 yerleşim biriminde protesto gösterileri düzenlendiğini belirterek, gösterilere katılanların sayısının 22 bini geçmediğini ifade etti. Çemodanova, başkent Minsk’teki gösterilerde ise 15 bine yakın kişinin toplandığını kaydetti.

Brest, Mogilyev ve Novopolotsk şehirlerinde protestocuların güvenlik güçlerine saldırdığını aktaran Çemodanova, “Ülke genelinde dün izinsiz gösterilere katılarak yasaları ihlal eden 774 kişi gözaltına alındı. Bunların 500'ünden fazlası Minsk’te gözaltında bulunuyor. Mahkemeleri görülünceye kadar 544 kişi gözaltında kalacak.” ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

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