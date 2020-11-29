Belarus’ta protesto eylemlerinde 250'ye yakın kişi gözaltına alındı

MİNSK (AA) – Belarus’ta iktidar karşıtı protesto eylemleri düzenleyen 250 civarında kişi gözaltına alındı.

Başkent Minsk’te Belarus güvenlik güçlerince terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yasaklanan bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yönlendirmelerle protestocular, şehir merkezinden uzak meskun mahallerde ayrı ayrı gruplar halinde toplanarak slogan attı.

Bazı yolları kapatarak trafik akışını durduran göstericiler, polisin müdahalesi ile dağıtıldı. Bölgede bulunan alışveriş merkezleri polis müdahalesinden kaçan göstericilerin girmesini engellemek için kapılarını bir süreliğine kapatmak zorunda kaldı.

Minsk Polis Merkezi Sözcüsü Natalya Ganuseviç, yaptığı açıklamada, şehirde yasaları ihlal ederek toplu eylem yapan 250'ye yakın kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Eylemlere katılanların bazı yolları araç trafiğine kapattığını ve toplu taşıma araçlarının geçişinei engellediğini aktaran Ganuseviç, bir haftada, daha önce izinsiz eylemlere katılarak ceza alan ve yargılanan 100’den fazla kişinin tekrar eylemlere katıldığını tespit ettiklerini de ifade etti.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.