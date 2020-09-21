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Aktüel Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya Brüksel'de destek arayışında
Aktüel

Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya Brüksel'de destek arayışında

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:52:47 -
Belaruslu muhalif lider Tikhanovskaya Brüksel'de destek arayışında

BRÜKSEL (AA) - Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun karşısında aday olan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yetkilileriyle görüşerek destek istedi.

Tikhanovskaya, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin davetiyle geldiği Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Dış İlişkiler Konseyi için Brüksel'de bulunan üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla sabah saatlerinde bir araya geldi. Ardından Avrupa Parlamentosuna giden Tikhanovskaya, Parlamento Başkanı David Sassoli ile görüştü.

Sassoli, görüşmeden sonra gazetecilere açıklamasında, seçimlerden sonra başlayan yönetim karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasını istedi. Sassoli, "Belarus halkı kendi kaderlerini yazabilmeli. Kalıcı tek çözüm ise iktidarın barışçıl şekilde değişmesi." dedi.

Tikhanovskaya, daha sonra AP Dış İlişkiler Komitesinin toplantısına katılarak milletvekillerine konuşma yaptı. Lukaşenko'nun meşruiyetini kaybettiğini savunun Tikhanovskaya, Belarus muhalefetinin yönetime karşı birlik içinde durmaya devam edeceğini söyledi.

Belarus'un iç işlerine karışılmaması gerektiğini belirten Tikhanovskaya, ülkeye demokrasinin gelmesini savunmanın ise iç işlerine karışma anlamı taşımayacağını dile getirdi.

Tikhanovskaya, "Sizden de Belarus halkının yanında birlik içinde durmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Belarus'taki seçim kurulu, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini 1994'ten beri iktidarda olan Lukaşenko'nun yüzde 80'in üzerinde oy alarak kazandığını açıklamıştı. Ancak muhalefet seçimlere hile karıştırıldığını savunarak protestolara başlamıştı. Hala devam eden gösterilerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş, Tikhanovskaya da ülkesinden ayrılarak komşu ülke Litvanya'ya gitmişti.

AB, Belarus'taki seçimlerden kısa süre sonra seçimlere hile karıştırıldığı ve muhalefete baskı ve şiddet uygulandığı gerekçesiyle seçimi tanımadığını, Lukaşenko'nun kendileri için meşruiyetinin bulunmadığını duyurmuştu. Lukaşenko ise seçimden sonraki ilk yurt dışı gezisini Rusya'ya yapmıştı.

AB yetkilileri, Belarus yönetiminden üst düzey en az 40 kişiye yaptırım uygulanmasını görüşüyor. Ancak Kıbrıs Rum kesiminin "Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki durum nedeniyle yaptırım uygulanması" talebiyle Belarus'a yaptırımları engellediği biliniyor.

AB içindeki Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkeler ise Türkiye'ye yaptırım uygulanması yerine diyalog kurulması gerektiğini belirtiyor.


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