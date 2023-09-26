Belarus 'Rusya ve Ukrayna' için yeni iddia dile getirdi: Ruslar ile Ukraynalılar Stratejik ortaklarımız! Savaşacağımızı sanmıyoruz
Rusya'nın ile Ukrayna'nın birbirlerine karşı savaşı hakkında Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, verdiği bir röportajda ülkesinin, olumlu etki olacağı iddiası dikkati çekiyor. Ruslar ile ilgili verdiği bir röportajda ülkesinin, Rusya ile Ukrayna'ya karşı savaşacağını sanmadığını söyledi. Belarus'tan 'Rusya ve Ukrayna' açıklaması:
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, ülkesinin, stratejik ortakları Rusya ile Ukrayna'ya karşı savaşacağını sanmadığını söyledi.
Aleynik, Associated Press ajansına verdiği röportajda, Rusya'nın Belarus'ta konuşlandırdığı taktik nükleer silahları kullanmasını gerektirecek bir durum olacağına ihtimal vermediğini, bu silahların savunma silahı olduğunu belirtti.
Bu silahların, Belarus'un batı sınırındaki ağır silahlanmaya karşı konuşlandırıldığını ifade eden Aleynik, diğer yandan Belarus'un işgal edilmesi durumunda ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliği korumak için her türlü silahın kullanılabileceğini dile getirdi.
Belarus Dışişleri Bakanı, Rusya'yla ilişkilerinin ülkeyi yalnızlaştırdığı savları için de "tam tersi" yorumunu yaparak, Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları sırasında birçoğu güney yarım küreden mevkidaşlarıyla 40 toplantı yaptığını, bu ülkelerin ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini aktardı.
Ülkesinin dünya üretiminde büyük payı bulunan tereyağı, peynir, süt tozu, traktör, hasat ekipmanları ve diğer zirai makinelere Afrika, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'dan artan bir talep olduğunu kaydeden Aleynik, ayrıca Çin ile de ilişki tesis ettiklerini belirtti.
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Dışişleri Bakanı Aleynik, Litvanya'nın Belarus'a topraklarını tek taraflı kapatarak güney yarım küre ülkelerine gübre ihraç etmelerini zorlaştırdığını söyleyerek, bu ticareti Rusya üzerinden yaptıkları için daha masraflı olduğunu aktardı.
Ülkesinin Rusya ile tüm alanlarda işbirliği yaptığını, Batı'nın yaptırımlarına karşı ve ülkeyi daha önce Batı'dan ithal ettikleri ürünleri üretme konusunda kendine yeten bir hale getirmek için teknolojik işbirliği inşa ettiklerini dile getiren Aleynik, diğer yandan Belarus'un, Ukrayna'da Rusya'nın yanında savaşacağı bir durum olup olmayacağı sorusuna, "Hayır, sanmıyorum." cevabını verdi.
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Ukrayna'daki savaşa tek çözümün siyasi ve diplomatik olacağını vurgulayarak Belarus'un geçen yıl 3 tur müzakere düzenlediğini ve barış çabalarını her zaman destekleyeceklerini kaydetti.
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