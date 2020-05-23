  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Belarus Ligi: Isloch Minsk: 1 - Energetik Minsk: 2

Belarus Ligi’nin 10 haftasında Isloch Minsk, sahasında Energetik Minsk’e 2-1 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:00:32 -
Belarus Ligi: Isloch Minsk: 1 - Energetik Minsk: 2

Belarus Ligi’nin 10 haftasında Isloch Minsk, sahasında Energetik Minsk’e 2-1 mağlup oldu.


Belarus Ligi’nin 10. hafta mücadelesinde Isloch Minsk’e konuk olan Energetik Minsk, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başararak lider BATE Borisov’la puan farkını 1’e indirdi. Deplasmanda 13. dakikada Yakhshibaev’in penaltıdan attığı golle Energetik 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip bu gole penaltıdan Stefen’in sayısıyla 27. dakikada cevap verdi. İlk 45 dakika beraberlikle sonuçlanırken, konuk ekibe galibiyeti getiren gol 90. dakikada geldi. Energetik, Yudchits’in golüyle skoru 2-1 yaparken, ligde de üst üste 4. galibiyetine imza attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı