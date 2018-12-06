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Bel ve boyun ağrısı

İşiniz, alışkanlıklarınız, beslenme tarzınız bu ağrıları tetikliyor. Ani hareketler, ağır kaldırmalar kalıcı hasarlara yol açabiliyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:20
Bel ve boyun ağrısı


Sırt ve boyun ağrılarıyla uyanıyorsanız, yatağınız orta sert, mümkünse ortopedik, yastığınız ise mutlaka boyun destekli ortopedik olmalı. Sırt, bel ve boyun ağrıları herkesin ortak şikayeti.

Orta yaşla birlikte kendini gösteren vücut ağrıları başımıza zamanla büyük işler açabiliyor. Hayat tarzımızdan beslenme alışkanlıklarımıza kadar pek çok şey bu ağrıları tetikliyor.

İşimizdeki oturuş durumumuz, yerden bir şey alma tarzımız, asabi halimiz, yattığımız yatak ve yastık.. Bunların hepsi tesir ediyor ağrılarımızın artmasına veya azalmasına.. Uygun yatağı ve yastığı bulmak zorundayız. Yastığımız ne çok sert ne de yumuşak olmalı. Boyun boşluğunu kavramalı. Yastıksız yatmak ise sanıldığı gibi doğru değil. Mümkünse ortopedik boyun destekli yastıkta yatarak ileride çıkması muhtemel boyun ağrıları için önlem alabilirsiniz. Önceleri yadırgasanız da bir süre bedeniniz bu yastığı sevecek ve her zaman arayacaktır.

Yatağınızın orta sert olmasında yarar var. Kuşkusuz sert ve ortopedik yataklar en iyisi. Fakat bunlar herkesin edinebileceği gibi değil çok pahalı.

Kesinlikle dizlerinizi kırarak eğilmelisiniz. Ani ve düz bir şekilde eğilmek çok yanlış, belinizi incitme ihtimaliniz artar.

Saatlerce bilgisayar başında oturuyorsanız veya benzeri bir işiniz varsa, bel ve boyun fıtığı olma ihtimalinize dikkat edin. Tehlike yakınınızda demektir. Sık sık oturuş biçiminizi değiştirmeli ve ara sıra kalkıp hareket etmeli ve yürümelisiniz. Bu esnada da ani hareketlerden ve meselâ sert şekilde gerinmelerden, boynunuzu yine sert şekilde sağa sola çevirmekten sakınmalısınız. Hareketleriniz özenli ve yumuşak olmalı.

Boyundaki ağrınız basit bir adale kasılmasıysa, sıcak su ve masaj iyi gelir. Bunun yanında bir ağrı kesici ve kas gevşetici almak da doğru olur. Fakat bu ağrının basit olup olmadığını bilemezsiniz. Hekime görünmenizde fayda var.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:20
  1. bel ağrısı
  2. boyun ağrısı

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