Omurgamız yukarıdan aşağıya doğru herbirine omur adı verilen kemiklerden oluşmaktadır. Bu kemikler birbirleri üzerinde hareket etmektedir. Bu hareketi sağlayan arada eklemler bulunur. Bel bölgesindeki omur kemikleri arasındaki eklemin bulunduğu yerden çıkarak hemen arkasındaki bacaklara giden sinir köklerinin zarlarına ve sinir köklerinin kendilerine baskı yapması durumuna bel fıtığı denir. Bel fıtığı belirtileri neler? Bel fıtığı ameliyatı kimler için gerekli? Bel fıtığı ameliyatı nasıl yapılır? Bel fıtığı ameliyatı sonrası yapılması gerekenler neler?

Bel fıtığı; omur kemikleri arasında bulunan ve adeta bir amortisör gibi görev yapan disklerin yırtılması veya parçalanması sonucu ortaya çıkar. Diskin içerisindeki yumuşak kısmının sertleşerek veya yumuşak kıvam halinde, çevresindeki daha sert bölümü iterek veya yırtarak sınırlarının dışına çıkmasına “fıtıklaşma” denilmektedir. Bel fıtığının belirtileri ise, tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılıkları, yürüme ve oturmada güçlük bel fıtığının belirtileridir. Bel fıtığı ilerlerse çabuk yorulma, idrarını tutamama, yürüyememe gibi belirtiler de eklenebilir.

Bel fıtığı ameliyatı kimler için gerekli?

Bel ağrılarının ancak %3’ü ameliyat edilmesi gerekli bel fıtıklarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle hekim muayenesi ve yapılacak incelemelerin sonuçlarına göre ilk önerilen yatak istirahati ve ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçların kullanılmasıdır. Alınan bu önlemlere karşın ağrı ve bacaklarda uyuşukluk ve kas güçsüzlükleri geçmezse çözüm ameliyattır.

Bel fıtığı ameliyatı sonrası yapılması gerekenler neler?

Ameliyat sonrasında istirahat süresine uyulan hastalarda, kilo düzenlemesi yapılıp, düzenli egzersizler ve doğru oturup kalkma eğitimleri de verildiği takdirde, hastalığın yeniden nüks etme oranı %5’in altına düşmektedir. Bel fıtığı omurganın dejeneratif bir hastalığıdır. Bu nedenle hangi yöntemle tedavi olunursa olunsun risk faktörlerinin azaltılıp, hayatın ona göre düzenlenmesi gerekmektedir.