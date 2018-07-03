Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?

Yaklaşık olarak 33 tane kemiğin bütünlük oluşturması ise omurgamız oluşmaktadır ve bu düzenek bizim hareket etmemiz için gerekmektedir. Omurgamız bizim hareket esnasında olduğu gibi otururken de oldukça ihtiyacımız olan bir parçamızdır. Kişinin ani hareketleri yapabilmesini sağlayan da omurgadır. Omurgalar , omurlardan ve aralarındaki disklerden oluşurlar. Diskler kıkırdak yapılı sistemlerdir ve kişinin esneklik kazanmasına yardımcı olmaktadırlar. Omurgada ise üç adet eğiklik bulunur. Bel ve boyun bölgesindeki eğiklikler içe doğru, sırt bölgesindeki eğiklikler ise dışa doğru olmaktadır. Dolayısıyla kişinin alınan darbelere karşı kendini korumasına yardım eden bir sistemdir. Diskler ise kişinin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar ve kişinin yaşamını kolaylaştırıcı etkiye sahiptirler.

Tüm sistemlerde olduğu gibi omurga sisteminde de bir takım problemler oluşabilmektedir. Bu problemlerin başlıca nedenleri arasında kişinin hareketsiz kalması ya da yanlış bir şekilde hareket etmesi olmaktadır. Devamlı olarak aynı pozisyonda kalan kişinin boyun kasarlının kendi özeliğini yitirmesi sonucunda kişideki boyun ve bel eğriliğinde bozulmalar meydana gelir ve bu durumda bel düzleşmesi dediğimiz olay meydana gelmektedir. Boyun düzleşmesi meydana gelen kişilerde zamanla disklerde de problemler ortaya çıkar ve bu olaylar tüm sistemi etkileyen bir durumu doğurmaktadır. Daha sonraki süreçte ise boyun ve bel fıtıkları da meydana gelebilmektedir.

Bel düzleşmesi oluşan kişilerde oldukça fazla olan ağrılar meydana gelmektedir. Bu ağrılar hareket esnasında ve harekete başlanılan süreçte artmaktadırlar

Bel düzleşmesi tedavi olunması mümkün olan bir hastalıktır ve tedavi olmayan kişilerde oldukça büyük problemler baş göstermektedir. Eğer kişi bahsedilen bölgelerde devamlı olarak ağrı hissediyorsa bu durumda uzman bir doktora gitmesi önerilir. Röntgen boyunda oluşan düzleşmeleri anlamak için kullanılan bir cihazdır. Eğer kişide düzleşme saptanırsa , fizik tedavi süreci başlatılmaktadır. Bu seansla genel olarak 20 ya da 25 seans arasında değişmektedirler. Ayrıca fizik tedavide bel egzersizlerine de önem verilmesi gerekmektedir. Kişinin yaşadığı ortam ve iş ortamı da bu duruma göre düzenlenilmelidir. Özellikle masa başı işinde çalışan kişiler için bu oldukça önemli bir durum olmaktadır.

BEL DÜZLEŞMESİ BELİRTİLERİ

Bel omurlarının üç tane kıvrılma noktası bulunur . Bel düzleşmesi olan kişilerde ise ön tarafa doğru olan kıvrımda düzleşme gerçekleşmektedir. Dolayısıyla burada kas, tendon ve bağlarda problemler oluşmaya başlar. Aşağıda bel düzleşmesinin temel belirtileri verilmiştir;

Bel kısmının öne doğru eğikleşmeye başlaması

Kişinin dik durmada zorlanmaya başlaması

Devamlı olarak bel ve bacak ağrılarının olması

Kas ağrıları ve yorgunluğun fazla olması

Eğer belirtiler artmaya devam ederse hareket bozuklukları da bunlarla birlikte artmaya devam eder.

BEL DÜZLEŞMESİ BACAK AĞRISI YAPAR MI?

Bel düzleşmesi beraberinde ağrılı bir dönemi de getiren süreçtir. Dolayısıyla kişinin bel ve bacak ağrısı hissetmesi de bel düzleşmesi belirtileri arasında yer almaktadır. Bel düzleşmesi iskelet ve hareket sistemini oldukça fazla etkileyen bir durumdur.

BEL DÜZLEŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Bel düzleşmesinde yapılması gereken en temel şey hareketlerin sağlıklı şekilde uygulanması ve bu konuda da bir uzmandan yardım alınmasıdır. Kişinin bel düzleşmesine sahip olması durumunda fizik tedaviye düzenli olarak devam etmesi ve doktorun verdiği önerileri dikkate alması gerekmektedir.

BEL DÜZLEŞMESİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Bel düzleşmesindeki tedavi aşamasının büyük bir bölümü egzersizler oluşturmaktadır. Dolayısıyla fizik tedavi oldukça yararlı olan bir süreçtir.

AÇMA GERME HAREKETLERİ

Açma germe hareketleri kişinin gergin ve sertleşmeye başlamış olan kasları için kullanılabilecek bir tedavi yöntemidir. Sırt üstü konumunda dizlerin havaya kaldırılması gerekir. Daha sonra ise belin oynamamasına dikkat ederek bacağının birinin düz olarak yukarı kaldırılması gerekmektedir. En son aşama ise havada daireler yapmak olacaktır.

Daha sonraki aşamada ise kaval kemiği destek olarak kullanılmalı ve bacakların karna doğru çekilmesi gerekilmektedir. Bu hareketin ardından ise diğer bacağın da yükseğe kaldırılarak düz konuma gelmesi sağlanılmalıdır.

Son esneme hareketi ise; ayaklar L şeklinde uzatılmalıdır ve kollar iki yana açılmalıdır. Ardından ise beli iki yana da yavaş şekilde çevrilerek esneme yapılmalıdır.

GÜÇLENDİRME HAREKETLERİ

Öncelikle yüz üstü pozisyona gelin. Daha sonra ise ayak parmaklarının dışarı doğru, kolların ise başının önüne doğru durmasını sağlayın. Ayakların ve kolların yukarı doğru kaldırılmasından sonra ise hareket tamamlanmış olacaktır.

Son olarak esneme hareketi bulunmaktadır. Öncelikle duvara ters yönde bir adın yürümelisiniz. Bunun ardından ise kolların baş hizasından yukarıya doğru kaldırılması gerekmektedir. En son ise duvara yaslanılacak şekilde geriye doğru esnetilmesi gerekmektedir.

SAĞLIK TOPU

Belinizin arkasına topu yerleştirin ve daha sonra top altınızda kalacak şekilde ileri, geri ve yuvarlak olacak şekilde hareketleri uygulayınız.

Ağrı kesiciler ve diğer takviye olan ilaçlar bel düzleşmesinde tedavisinde kullanılabilmektedir. Ayrıca ibuprofen (iltihap giderici) de kullanılan ilaçlar arasında yer almaktadır.

Son aşamada olan bel düzlemesi tedavisinde genel olarak cerrahi müdahale uygulanabilmektedir. Bu durum uygulanan fizik tedavi ve ilaçların yanıt vermemesi gibi olaylarda çözüm yöntemi olarak kullanılmaktadır. Spinal ostektomi ise uygulanan yöntemin adı olmaktadır. Bu durumda belde oluşan sağlıksız düzlük giderilmiş olmaktadır.