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Bektaş: Takımımız toparlanacak

Süper Lig'de deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilip 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini alan ve milli maç arasına moralsiz giren Göztepe, şu ana kadar gol yollarında etkili olamadı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
Bektaş: Takımımız toparlanacak

Transferin bitimine 2 gün kala Osmanlıspor'dan golcü Sokol Cikalleshi ve Norwich City'den santrfor Cameron Jarome'u kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, geride kalan 4 haftada Alanyaspor'un ardından en az gol sevinci yaşayan ekip oldu. Bu hafta Göztepe'yi tek golle yenerek 3 puanla tanışan Alanyaspor tek golünü sarı-kırmızılılara atarken, Göztepe ise 2 defa ağları havalandırdı.

İlk hafta 3-1 kaybettiği Yeni Malatyaspor maçında fileleri sarsan Göztepe, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Galatasaray ve Alanyaspor sınavlarını 1-0 kaybeden İzmir ekibi, son yıllarda en az skor ürettiği 4 haftayı geride bıraktı. Geçen sezon ilk 4 haftadaki Fenerbahçe, Kayserispor, Trabzonspor ve Osmanlıspor maçlarında 7 gol atan Göztepe, bu yıl aynı performansı sergileyemedi. Teknik direktör Bayram Bektaş, milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. Cikalleshi ve Jarome'un takıma adapte olmasıyla eksiklerini gidereceklerini belirten Bektaş, "Takımımız toparlanacak. En iyi şekilde çalışacağız" dedi. 

STAT YÜKSELİYOR

Göztepe'nin dört gözle beklediği yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin inşaatı tam gaz devam ediyor. Ocak 2014'te düzenlenen ilk ihalesi iptal edildikten sonra ikinci ihalesi 14 Haziran 2017'de yapılan, temeli dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından yine geçen yıl 9 Eylül'de atılan statta tribünler yükselmeye başlarken, çalışmaların gece gündüz sürdüğü bildirildi. Uzun süren zemin çalışmalarının ardından maraton tribününde prekastlarının takılması işlemine başlandı. Güney tribününde ise tribün taşıyıcı kolonlar döküldü.

Silueti yavaş yavaş ortaya çıkan Göztepe'nin yeni mabedinde batı tribünlerinde bodrum kat kabası da tamamlandı. Önümüzdeki hafta ise zemin kat döşeme betonunun döküleceği açıklandı. İhalesi 218 milyon 900 bin TL'ye yapılan UEFA standartlarındaki stadyum, 20 bin 35 kişi kapasiteli olacak ve 2019-2020 sezonunda hizmete açılacak. 

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
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