Beklenen oldu! Ruslar günde 140 uçakla Türkiye'ye gelecekler

Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatması kararı, Antalyalı turizmcileri tarafından sevinçle karşılandı. Rus tur operatörleri, bu yaz Rusya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 3 milyonu bulabileceğini belirtti. Sezon ise 31 Ekim’e kadar devam edecek.

Öte yandan kış sezonuyla birlikte Rus turist sayısının 2019’da olduğu gibi 7 milyonu bulma öngörüsü de var. Türk turizmciler ise kayıpların artmaması için yasağın temmuzdan önce kalkmasının önemli olduğunu vurgulayarak, sezonun bu yıl daha erken başlayacak olmasına dikkat çekti. Rus havayolu şirketi Aerofl ot, Antalya, Bodrum ve Dalaman’a birer, İstanbul’a iki ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Rusya’daki tur operatörleri Anex, Pegas, TUI Rusya ve Coral, 22 Haziran’dan itibaren 26 Rus şehrinden günlük 140 uçuşla Türkiye uçuşlarına başlayacak.

Aramalar 7 kat arttı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Rusya’dan bir süredir beklenen güzel haberin geldiğini, buna göre 22 Haziran’dan itibaren Rus turistlerin Türkiye’ye gelip, tatillerini yapabileceklerini aktardı. Rusya’nın aldığı kararın, hem ülkeye gelecek Rus turistler hem de turizmciler açısından sevindirici olduğunu belirten Çorabatır, “Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya’nın salgın sürecinde güvenli turizme öncülük eden şehirlerden biri olduğuna dikkati çekti. Salgın sürecinde geçen yıl Antalya’nın 3,5 milyon turisti ağırladığını hatırlatan Yağcı, Rus turistlerin Türkiye’ye bu yıl daha erken gelmesiyle turizmin daha da hareketleneceğine işaret etti. Yağcı, “Rusya’nın da tüm uçuşlarını açma kararı Antalya’ya ve Türkiye’ye duyulan bir güvenin göstergesi. Güvenli hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Level Travel online tur arama ve satış sitesi uçuşların açılacağının açıklanmasının ardından ilk bir saatte Rusya vatandaşlarının Türkiye turlarına ilgisinin 7 kat arttığını duyurdu. Şirket yetkililerine göre şu anda Türkiye’ye bir haftalık, iki kişilik tur için en düşük fiyat 27 bin rubleden başlıyor. Bu fiyata uçak bileti, üç yıldızlı otelde kahvaltılı konaklama, transfer ve sağlık sigortası dahil.

"Turizmde hareketlilik bekliyoruz"

Turizmci Cem Kınay ise “Rusya pazarı, Türk turizmi için çok önemli. Bu kararla birlikte moraller düzeldi, buna çok ihtiyaç vardı. Geçen yıl salgında en zengin Ruslar da Türkiye kararı alarak, yatlarıyla geldiler, kimisi en lüks otellerde tatillerini yaptı. Rusya’dan yoğun turist gelmesini bekliyoruz” dedi.

Intourist’in Outbound Müdürü İsmail Bölükbaşı, bu yıl Rusya’dan Türkiye’ye giden ziyaretçi sayısının 3 milyonu bulabileceğini söyledi.

Pegas Touristik Orta Asya ve BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar tur operatörlerinin daha önceden 22 Haziran’dan itibaren tam kapasite ile başlanacak şekilde uçuşları planladığını belirtti. Tarifeli ve diğer şirketlerin kapasitesi ile bu potansiyel günlük 160 uçuşa kadar çıkabileceğini kaydeden Sancar, “Uçakların kapasiteleri 200-400 koltuk. Sezon 31 Ekim’e kadar devam edecek. Yaz sezonunda 130 günde 3 milyon Rus turistin gelmesi öngörülüyor. Kasım ayında da gelişler sürebilir’’ dedi.

Uçuş yasağından önce, nisan- haziran aylarında 1,5 milyon Rus turistin Türkiye’de tatil planladığını belirten Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev ise yıl sonuna kadar salgın durumu izin verirse 2019 rakamlarının yakalanabileceğini belirtti.

Geçen yıl en çok Rus turistler geldi

Rusya, Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısında son 5 yıldır Almanya’nın birinciliğini elinden aldı. Pandemi nedeniyle Rusya’dan Türkiye’ye uçuş yasakları geçen yıl ağustos ayında kalkmıştı. Rus turist, geçen yıl 10 Ağustos’ta Türkiye’ye ayak basmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.72 pay ve 2 milyon 128 bin 758 kişi ile ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin turizmde yeni bir rekor yılı 2019’da ise Türkiye’ye en çok gelen yabancılar sıralamasında Rusya 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada bulunuyordu.