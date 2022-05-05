Beklenen adım atıldı! O belediye ayçiçek yağı dağıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ekilmedik bir karış alan kalmasın" çağrısına kayıtsız kalmayan Çorum Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazileri üretime açtı. 28 yıldır atıl durumda bulunan arazilerde yetişecek ayçiçeği yağa dönüştürülerek vatandaşlara dağıtılacak.

Çorum Hakimiyet'te yer alan habere göre, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatları doğrultusunda mülkiyeti belediyeye ait olan atıl arazilerde tarım yapılması için çalışma başlatıldı. Merkeze bağlı Konaklı köyünde Çorum Belediyesi’ne ait olan ve içerisinde su terfi istasyonunun da bulunduğu 28 yıldır atıl olarak bekleyen 80 dönüm arazi üretime kazandırıldı. Konaklı köyündeki araziye yağlık ay çiçek tohumu ekimi yapıldı. Hasat döneminde araziden elde edilecek ayçiçeğini, ay çiçek yağına dönüştürecek olan Belediye, ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacak. Ulaşımdan altyapıya, turizmden üstyapıya çok sayıda yatırımı hayata geçiren Çorum Belediyesi, tarımsal üretime kazandırdığı boş arazilerle hem ülke ekonomisine katkı da bulunacak hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Konaklı köyündeki belediyeye ait arazide incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, üretime açılan atıl arazilerin tarımsal üretimin artırılması ve dar gelirli insanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında katkı sunacağını söyledi.