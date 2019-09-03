Bekir İrtegün kimdir? Sakaryaspor kaç kişiyle anlaştı?

Sakaryaspor transferin son gününde 18 futbolcuyu renklerine bağladı. TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor aralarında Fenerbahçeli eski futbolcu Bekir İrtegün'ün de bulunduğu 18 kişiyi renklerine bağladı. Peki, Bekir İrtegün kimdir?

Sakaryaspor transfer dönemini şahane bir finalle tamamaladı. TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor dün gece tam 18 kişiyi renklerine bağladı.

İşte, Sakaryaspor'un son dakika transferleri

Furkan Parsak

Aydın Yılmaz

Okan Baydemir

Özgür Kedikli

Erdican Şehit

Hüseyin Bilge

Alparslan Demir

Abdülaziz Solmaz

Taşkın İlter

Orkun Dervişler

Ahmet Fukran Özcan

Nuri Fatih Aydın

Denis Taşkesen

Bekir İrtegün

Berat Aydoğdu

Alif Fırat Okur

Kadir Ulaşlı

Zeki Korkmaz

Bekir İrtegün kimdir?

Bekir İrtegün, 20 Nisan 1984’de doğdu. Futbola 1998 yılında Gaziantep Köy Hizmetleri SK'de başlamış ve bir sene sonra Gaziantepspor'un altyapısına geçti. 2001 yılına kadar burada oynayan futbolcu, 2001-02 sezonuna Gaziantepspor'un PAF takımında başlayıp sezon içinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a verilerek profesyonelliğe geçiş yaptı. Aynı sene içinde Gaziantepspor'a geri getirildi. O sezon 1 maçta oynadı ve 2002-03 sezonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiralandı. Bir sene burada oynadıktan sonra 2003-04 sezonundan 2008-09 sezonuna kadar Gaziantepspor'da oynadı. 8 Haziran 2009 tarihi itibarıyla Fenerbahçe takımıyla sözleşme imzaladı. Bekir İrtegün şimdiye kadar Mesut Bakkal, Bünyamin Süral, José Couceiro, Faruk Hadzibegic, Christoph Daum, Walter Zenga, Aykut Kocaman, Nurullah Sağlam, Ersun Yanal ve İsmail Kartal gibi antrenörler ile çalıştı. 2003-2004 sezonundan itibaren Gaziantepspor'la Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası maçlarında mücadele eden Bekir İrtegün, 147 maçta 2 gol kaydetti. Gaziantepspor formasını ise toplam 148 kere giydi.

Haziran 2009'da kendisini 3 yıllık Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. İlk olarak 15 numaralı formayı giyen Bekir İrtegün,daha sonra 4 numaralı formayı sırtına geçirmeyi başardı. Fenerbahçe forması altında ilk golünü 2009-2010 sezonunun 31.haftasında Kasımpaşa'ya karşı attı. İlk sezon 15 numaralı formayı giyen Bekir İrtegün,daha sonraki sezon 4 numaralı formayı giymeye başladı. Fenerbahçe'de ki başarılı performansıyla Millî Takım'a kadar yükselmeyi başardı. 22 Kasım 2012 tarihinde oynanan Marsilya-Fenerbahçe maçında rövaşata golü atmıştır. Bekir İrtegün, 6 Aralık 2012 tarihinde oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında takımın 2.golünü atarak 2-1 kazanılan maçta, takımının kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Bekir 14 Aralık Cuma günü UEFA tarafından açıklanan UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarında öne çıkan yıldızlar arasında ilk 11'e girdi. 2014-2015 sezonunda İsmail Kartal'ın başa geçmesiyle kadroda kendisine çok fazla yer bulamamasının sonucunda Fenerbahçe'den ayrıldı.

2000-03 yılları arasında toplam 26 kez Türkiye Genç Millî takım formasını giydi. 2004-2006 yılları arasında ise 26 kez Türkiye U-21 takımının formasını giydi. 2005 yılında da, (Akdeniz Kupası'nda) 5 kere Olimpik Millî takım forması giydi. 2007 yılında ise Fatih Terim tarafından 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı olan Norveç maçında A milli formayı giyme hakkını kazandı.