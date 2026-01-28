  • İSTANBUL
Bekir Bozdağ'ın acı günü! Hakk'a yürüdü
Gündem

Bekir Bozdağ'ın acı günü! Hakk'a yürüdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bekir Bozdağ'ın acı günü! Hakk'a yürüdü

Eski Adalet Bakanı ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın kayınvalidesi Yeter Dinç, vefat etti.

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Yeter Dinç vefat etti. 84 yaşındaki Dinç'in naaşı, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dolak köyüne getirildi.

Dinç'in cenazesi, köyde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

 

Cenaze törenine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Dinç’in ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’ın yanı sıra il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bekir Bozdağ, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

