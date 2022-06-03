Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu yalan siyasetini bıraksın

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Kılıçdaroğlu’nun Van ziyaretinde “Bize onların serbest kalması için katılın” çağrısına ilişkin soru üzerine Bozdağ, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nu anlamakta zorlanıyorum. Yozgat’a gelince ‘Kandil’i başlarına yıkacağız’ dedi. Van’a gidince ‘Katılın bana herkesi serbest bırakacağım’ noktasında bir açıklamaya evirildi. Bir yerde söylediğin lafı muhataplarına göre başka yerde değiştirmemek lazım. Bu yanlış. Doğrusu, üslup Van’da da konuşursak, İzmir’de de Yozgat’ta da aynı üslubu konuşan siyaset başarılı olur. Yoksa cümle seçici, muhatap seçici bir dille konuştuğunda bu sıkıntılara yol açıyor. Tavsiyem inşallah bunu düzeltir. Cumhurbaşkanı’mıza ‘Kaçacak’ diyenlerin hepsi şu anda yurt dışında. Kılıçdaroğlu bunu yeni demedi ve bunları yaparken iftira ediyor.”