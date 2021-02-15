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Ekonomi Bekçilik sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı
Ekonomi

Bekçilik sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı

EGM bekçi alımı sınav sonuçları sorgulama 2021... 400 mahalle/çarşı bekçi yazılı sınav sonuçları açıklandı. İşte Bekçilik sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:38:00 -
Bekçilik sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı

202/1. Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı! MEB ve Polis Akademisi internet sitesinde yer alan duyuruya göre 20 Ocak'ta gerçekleşen 2020/1. Dönem Mahalle Bekçiliği sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilir.

Bekçilik sınav sonuçları 2021 sorgulama ekranı

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

2020/1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonucu itirazları

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

• İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

• Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 (yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçe ya da faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

• Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

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