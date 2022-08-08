Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman 2022? Bekçilik fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aynı gün mü?

EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları 5 Ağustos’ta Polis Akademisi üzerinden açıklandı. Bekçi alımı için yazılı sınavına giren adaylar bekçi sonuçlarının açıklanmaından sonra bu kez bekçilik fiziki yeterlilik sınav takvimi merak edilmeye başlandı. Peki sözlü, fiziki mülakatlar nasıl ve ne zaman yapılacak? Bekçilik fiziki spor mülakatı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Bekçilik alımları fiziki mülakat sınavı ne zaman yapılacak?

Fiziki mülakatlar için net tarih açıklamasında bulunulmadı. Tarih açıklamasıyla birlikte parkur hakkında da detaylı bilgiler adaylara aktarılmış olacak.

Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar, bu kez fiziki yeterlilik sürecine dahil olacak. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek şu şekilde yapacak;

Bekçilik Fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak?

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.

Bekçi alımı sözlü mülakatlar nasıl değerlendirilecek?

Bekçi alımları sözlü mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Bekçi alımları parkur nasıl olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-) Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-) Lastik içerisinden geçme,

3-) 15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-) İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-) 2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-) Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-) Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bekçi alımları parkur puanları kaç?

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.

Bekçi alımları fiziki yeterlilik ve sözlü sınavları nasıl yapılacak?

Sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik ve sözlü sınav aşamalarına katılacaklardır. Yani mülakat ve parkur aynı gün yapılacak demektedir. Önce Fiziki Yeterlilik Aşaması bu aşamayı geçen adaylar Sözlü Sınav olan Mülakata alınacaktır.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru aşağıdaki gibidir: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik ve sözlü sınav aşamalarına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.