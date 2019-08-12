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Bekçiler sokakların gözdesi

Kahverengi üniformalarıyla sokaklarda devriye gezen bekçiler; başta hırsızlar olmak üzere suçlulara göz açtırmıyor.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:27
Bekçiler sokakların gözdesi

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Kurban Bayramı’nda da Ankara sokaklarında devriye gezen bekçiler vatandaşa güven veriyor.

“Gözümüz arkada kalmıyor”

Bekçilerin geceleri sokaklarda dolanmasından dolayı daha rahat uyuduklarını belirten Serap Ayaz, “Bekçiler görevine başladığı günden beri çok huzurluyuz. Özellikle yaz geldiği zaman park ve bahçelerde oturamıyorduk. Kendini bilmez tipler gelip laf atardı, rahatsız ederdi. Şimdi bekçilerin sayesinde en azından bu kendini bilmezler azaldı. Geceleri hırsızlık oranı azaldı. Bu bayram ailemizin yanına ziyarete gideceğiz. Önceden olsa gözümüz arkada kalırdı. ‘Acaba eve hırsız mı girecek?’ diye tatilimizin tadını çıkaramazdık. Şimdi gözümüz arkada kalmıyor. İçişleri Bakanlığımız bu uygulamayla gerçekten bizi rahata kavuşturdu” diye konuştu.

Parklarda ve diğer toplu alanlarda madde kullananların azaldığını söyleyen Atilla Koru, “İlk göreve başladıklarında acemilik çekiyorlardı. Şimdi bölgelerine hakim oldukça başarıları daha da arttı. İlk göreve başladıklarında benim aklımda soru işaretleri vardı ama zamanla yaptıklarını görünce kendilerine inancım arttı. Sağolsunlar sayelerinde cadde ve sokaklarımız daha güvenli oldu. Tatile çıktığımız zaman gözümüz arkada kalmıyor. Dışarda gezdiğimiz zaman eskisi gibi temkinli gezmiyoruz. Çocuklarımızı dışarı bıraktığımız zaman içimizde kuşku, şüphe kalmıyor. Allah bu sistemi tekrar hayata geçirenden razı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:27
  1. Ankara
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