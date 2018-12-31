0553 313 94 23

Bekçi arkadaşının yerine şantiyeye giden adam ölü bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat bekçisi olarak görev çalışan arkadaşının yerine şantiyeye bakmaya giden adam, nöbet kulübesinde ölü olarak bulundu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 00:04
Bekçi arkadaşının yerine şantiyeye giden adam ölü bulundu

Ankara'da inşaat şantiyesinde görevli bekçi arkadaşının isteği üzerine yerine bakmaya giden Yalçın Gürbüz (40), nöbet kulübesinde ölü bulundu. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yenimahalle İlçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yalçın Gürbüz, yakınını kaybeden bekçi arkadaşı Zafer Kılıçöz'ün isteği üzerine çalıştığı inşaat şantiyesine gitti. Sabah saat 10.00 sıralarında bekçi arkadaşının yerine bakmak için şantiyeye giden Yalçın Gürbüz, akşam saatlerinde arkadaşı Zafer Kılıçöz tarafından nöbet kulübesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yalçın Gürbüz'ün üzerinde darp izine rastlanılmadı. Savcının incelemesinin ardından Yalçın Gürbüz'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 00:04
  1. Ankara
  2. Yenimahalle
  3. Bekçi arkadaşının yerine şantiyeye giden adam ölü bulundu
  4. Yalçın Gürbüz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast iddiasıyla 3 Venezuelalı tutuklandı
    1. Kolombiya Devlet Başkanı'na suikast..
    2. Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile..
    3. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü
    4. Katalonya bağımsızlık talebini 2019'da..
    5. Juventus'un yıldızı adım adım..
    6. Uludağ'da tatilci yoğunluğu yaşanıyor
    7. Bu kabilenin bilgi birikimi bilim..
    8. SGK'dan yüz binlerce emekli vatandaşa..
    9. Bekçi arkadaşının yerine şantiyeye..
    10. Vladimir Putin Kızıl Meydan’da buz..
    11. Yemen hükümetinden Husilere "Hudeyde..
    12. Çıldır Gölü buz tuttu
    13. Avrupa Birliği fena karıştı! Üye..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Aralık 2018
    15. Bir yaşındaki çocuk karbonmonoksit..
    16. Fransa skandal firar! Ülkenin en büyük..
    17. Bitlis'in bazı ilçelerinde okullar..
    18. Kuşadası'nda kumar operasyonu! 7 kişi..
    19. Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle..
    20. İşgal zindanlarında gözünü kaybetti!
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Elektrikte bunu yapanın cebinde 2 bin 200 TL kalacak!
    Elektrikte bunu yapanın cebinde 2 bin 200 TL kalacak!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim