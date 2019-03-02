Bekçi alımı hangi illerde olacak? son dakika Mart 2019 bekçi alımları son durum

2019 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bakan Süleyman Soylu mart ayında 8 bin bekçinin alınacağını açıklamasının ardından bekçi alımları hangi illerde olacak? Bekçi alımları hangi illerde olacak? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki 8 bin bekçi alımı hangi illerde olacak? Kimler bekçi olur? Bekçi alım başvuru şartları neler? İşte son dakika Mart 2019 bekçi alımları son durum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir mutlu haber daha verdi. 81 ilde yapılacak olan 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanrı. 8 bin bekçi alımının mart ayında yapılacağının duyurulmasının ardından herhangi bir kesin tarih açıklaması gelmedi. Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki günlerde gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Başvuru tarihini merakla bekleyen adaylar için geri sayım başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuruya göre Mart ayında 8 bin bekçi alımı olacak. 2019 Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak

Bekçi alımları hangi illerde yapılacak?

Konuyla alakalı önümüzdeki günlerde resmi açıklama olacağı ve İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde bekçi alımı yapılacağı ifade edildi. Fakat hangi ne kadar alım olacağı henüz netlik kazanmadı.

2019 Bekçi alımı başvuru şartları nedir? Bekçi alımı başvuru formu

Bekçi alım sınavları

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kâğıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Bekçi alımı fiziki yeterlilik sınavı nedir?

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

Bekçi alımı sözlü sınavı nasıl yapılır?

Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

Bekçi alımı puanları nedir?

Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak. Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.