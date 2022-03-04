Bekçi alımı 2022: 3 bin bekçi alımı ne zaman olacak? 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binerce bekçi adayı 2022 yılının ilk bekçi alımlarının ne zaman yapılaağını merak ediyordu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı açıklamada yeni bekçi alımlarının yapılacağına ilişkin açıklamayı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bekçi adaylarının yüzünü güldürecek karara çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu açıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3000 yeni bekçi alımı yapılacak. Bu karardan sonra 2022 bekçi alımcı için geri sayım başladı.. Polis Akademi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor. Bekçi alımı başvuru şartları, yaş sınırı, maaşı, başvuru tarihi, ne zaman olacağı gibi sorulara yanıt aranıyor.

3000 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

3 bin yeni bekçi alımı ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2022 bekçi alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri akademinin resmi internet sitesinden gerçekleşecek.

2022 bekçilik yazılı deneme sınavı ne zaman?

Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.

Bekçi başvurusu için şartlar neler?

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL?

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.