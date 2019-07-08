Behçet Saatçi kimdir, nerelidir? Behçet Saatçi Ali Babacan yeni parti

Abdullah Gül ile birlikte AK Parti’ye zarar verme gayesi ile yola çıktığı iddia edilen AK Parti eski Milletvekili ve aynı zamanda eski Ekonomi Bakanı olan Ali Babacan’ın yeni parti çalışmalarına ilişkin yeni gelişme yaşandığı öğrenildi. Ali Babacan’ın İYİ Parti eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi’yi saflarına katmak için teklif götürüldüğü iddia edildi. Peki Behçet Saatçi kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Abdullah Gül ile birlikte AK Parti’ye zarar verme gayesi ile yola çıktığı iddia edilen AK Parti eski Milletvekili ve aynı zamanda eski Ekonomi Bakanı olan Ali Babacan’ın yeni parti çalışmalarına ilişkin yeni gelişme yaşandığı öğrenildi. Ali Babacan’ın İYİ Parti eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi’yi saflarına katmak için teklif götürüldüğü iddia edildi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Babacan ve arkadaşlarının, Muğla teşkilatının kurulması için İYİ Parti’den ayrılan eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi’ye teklif götürdüğünü yazdı.

Behçet Saatcı kimdir?

Behçet Saatcı, 1957 yılında Fethiye’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Fethiye’de tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazandı.

1987 – 1999 yılları arasında Fethiye’de toplu konut işi yaptı. 1999 Yerel Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Fethiye Belediye Başkanı seçildi. 2004 seçimlerinde de yine Milliyetçi Hareket Partisi’nden Fethiye Belediye Başkanı oldu. 2009 Yerel Seçiminde yine Milliyetçi Hareket Partisi’nden Başkan seçildi. 2013 yılında MHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi ve ardından MHP’den istifa ederek Demokrat Parti’ye geçti. 2014 Yerel Seçiminde tekrar Belediye Başkanı seçildi.

19 Nisan 2018 tarihinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İYİ Parti’ye katılımı gerçekleştirildi. Daha sonra İYİ Parti’den istifa ederek 07 Şubat 2019 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adaylığını açıkladı. Aynı zamanda Fethiyespor’un, Onursal Başkanlığı’nı da yürütüyor. Behçet Saatcı, evli ve iki çocuk babasıdır.