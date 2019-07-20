Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu taban puanları 2019 YÖK atlas Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programları taban puanları merak ediliyor. 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM YKS tercih kılavuzunu yayınladı. ÖSYM YKS tercih kılavuzunun yanında YÖK milyonlarca öğrencinin doğru tercih yapabilmesi için YÖK atlas tercih robotunu yayınladı. YÖK atlas tercih sihirbazında 2019 üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve üniversitelerin özel koşullarının yer aldığı bilgiler tek tek sıralandı. Üniversiteler 2019 taban puanları, başarı sıralamasıyla alacakları öğrencilerinin yanında Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu (BESYO) için de taban puanlarını açıkladı. İşte besyo taban puanları 2019, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu taban puanları 2019 YÖK atlas.

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