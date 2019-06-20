Bedellide flaş gelişme! Bir defaya mahsus onlar da faydalanabilecek
Yeni askerlik düzenlemesine göre, bakaya ve yoklama kaçakları, bir kereye mahsus olmak üzere kuraya katılmadan bedelli askerlikten yararlanabilecek.20 Haziran 2019 Perşembe 19:49
Yeni askerlik düzenlemesi TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanabilecekler.
Bakaya ve yoklama kaçakları, bir kereye mahsus olmak üzere kuraya katılmadan bedelli askerlik yapabilecek.
Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin kişi, 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecekler.
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