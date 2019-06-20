Bedellide flaş gelişme! Bir defaya mahsus onlar da faydalanabilecek

Yeni askerlik düzenlemesi TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanabilecekler.

Bakaya ve yoklama kaçakları, bir kereye mahsus olmak üzere kuraya katılmadan bedelli askerlik yapabilecek.

Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin kişi, 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecekler.

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