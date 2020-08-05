Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Temmuz- Aralık 2020 bedelli askerlik miktarı

2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik tutarı belirlendi. Yapılan aylık katsayı değişikliğiyle bedelli askerlik 37 bin 70 liraya çıktı.

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi.

21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Yeni bedelli ve dövizli askerlik ücreti 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanacak. 1 Ocak 2021 yılı itibariyle ücretlere yeniden zam yapılacak.

2019 bedelli askerlik ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda. Adaylar 2019 yılı için 33 bin 230 lira ödemişti. 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi için de bedelli askerlik ücreti ise 35 bin 54 liraydı. Dövizle askerlik ücreti de 5.261,09 euro olarak uygulanmıştı.

İkinci 6 ay için bedelli askerlik başvuruları

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekiyor.

Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklarda aranan şartlar

*Yoklama yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekiyor.

*Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

*2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

*2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.