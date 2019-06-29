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Bedelli askerlik ücreti ne kadar MSB 2019 bedelli askerli başvurusu ne zaman

Son dakika bedelli askerlik haberleri… Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla birlikte askerlik yasası da hayata geçti. 6 ayını dolduran silah altındaki askerler terhis olurken, bedelli olarak askerlik yapacakları yakından ilgilendiren son dakika bedelli askerlik gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise olası katsayı artışının ve yeni askerlik sisteminin tam olarak uygulanmaya başlamamasını düşündü ve bedelli askerlik ücretini sabitlemeye karar verdi. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerli başvurusu ne zaman başlayacak?

29 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
Bedelli askerlik ücreti ne kadar MSB 2019 bedelli askerli başvurusu ne zaman

Son dakika bedelli askerlik haberleri… Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla birlikte askerlik yasası da hayata geçti. 6 ayını dolduran silah altındaki askerler terhis olurken, bedelli olarak askerlik yapacakları yakından ilgilendiren son dakika bedelli askerlik gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise olası katsayı artışının ve yeni askerlik sisteminin tam olarak uygulanmaya başlamamasını düşündü ve bedelli askerlik ücretini sabitlemeye karar verdi. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerli başvurusu ne zaman başlayacak?

Bedelli askerlik yapmak isteyenler memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda ortaya çıkan rakamı ödeme zorundalar. 2019 yılı bedelli askerlik ücreti 31 Bin Türk Lirası olarak açıklandı ve Temmuz ayının başında zam yapılmasına kesin gözüyle bakılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise olası katsayı artışının ve yeni askerlik sisteminin tam olarak uygulanmaya başlamamasını düşündü ve bedelli askerlik ücretini sabitlemeye karar verdi. Eğer bedelli askerlik ücreti sabitlenmeseydi 31 Bin Türk Lirası olan bedelli askerlik ücreti 33- 35 Bin Türk Lirası arasında rakama yükselecekti.

Bedelli askerli başvurusu ne zaman başlayacak?

Bedelli askerlik için ilk başvuruların bakaya ve yoklama kaçakları arasından alınması düşünülüyor. 460 bin bakaya ve yoklama kaçağına bir defaya mahsus kurasız bedelli askerlik imkanı sağlanmıştı. Buna göre, 1 Kasım 2019 tarihinden sonra askerlik çağına gelenlerin bedelli askerlik başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

Bedelli askerlik kurası ne zaman yapılacak?

Bedelli askerlik başvurularında kontenjan ise 145 bin. Başvuruların 145 binden fazla olması durumunda kuraya gidilecek. Bedelli askerlik kuralarının ise Aralık ayında yapılması bekleniyor. 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
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