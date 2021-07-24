TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in ‘Bedelli askerlik ücreti indirilmeli’ şeklindeki açıklamalarının ardından sosyal medyada vatandaşlar alınan yeni kararın ne olacağına ilişkin tartışmaya başladı. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, bedelli askerlik ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti düştü mü?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde gençlerin önünü açmak ve devlet bütçesine gelir sağlamak için bedelli askerlik ücreti mutlaka düşürülmeli" açıklamasında bulundu.

Yapılan bu açıklamaya MSB’dan cevap geldi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması" veya "bedel ücretinin azaltılması" gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelini olumsuz etkilediğini bildirdi.

TSK'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan kaynaklar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TSK, karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Böylesine hassas ve kritik bir dönemde bedelli askerlik konularının istismar edilmesi ve böylesi konuların konuşulması dahi kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması veya ücretinin azaltılması gibi popülist söylemlerle gençlerin duygularını istismar edilmemesi gerekmektedir."

Bedelli askerlik ücreti enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2021 yılı sonuna kadar bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 TL olarak belirlendi.