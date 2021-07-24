2019 yılında bedelli askerlik sürekli olarak uygulanmaya başlandı. Bedelli askerlik süresi 21 gündür. 31 Aralık 2020'ye kadar başvurusunu gerçekleştirip ödeme yapanlar 1,2,3 Nisan-13,14,15 Mayıs ve 17,18,19 Haziran tarihlerinde göreve başladı. 2022 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenlere ilişkin tarihler açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Peki, bedelli askerlik başvurusu nereden nasıl yapılıyor?

Bedelli askerler şartları nelerdir?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak “Askerliğe elverişlidir” kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

Bedelli askerlik için başvuru nasıl yapılır? Bedelli askerlik için başvuru kimler yapar?

Bedelli askerlik başvuru işlemleri E Devlet üzerinden yapılıyor. Bu sebeple e devlet şifrenizin mevcut olması gerekiyor. E devlet bedelli askerli sayfasına giriş yaptıktan sonra adımları takip ederek işlemi yapabilirsiniz. Başvurular MSB'nin belirlediği tarihlerde yapılıyor. Dileyenler başvurularını askerlik şubelerinden de yapabiliyor. Bedelli askerlik ücreti enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. 2021 yılı sonuna kadar bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 TL olarak belirlendi.

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