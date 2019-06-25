Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik yasasını onayladı. Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi. Yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında yaklaşık 100 bin kişinin terhis olması bekleniyor. Bakaya ve yoklama kaçaklarına bir defaya mahsus bedelli askerlikten yararlanma hakkı getirildi. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar başvuruların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, bedelli askerlik başvurular ne zaman yapılacak?

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman yapılacak?

Bedelli askerlik başvuruları yeni askerlik sisteminin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayacak. İlk etapta bakaya durumunda olanların bedelli askerlik başvuru yapmasında bir engel olmayacak.

Erken terhis ne zaman?

Yeni askerlik sisteminin maddelerinin onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanması beklenecek. Ardından da askerlik hizmet süresi düşeceği için yaklaşık 130 bin asker erken terhis olacak. Önemli bir değişiklik yapılmaması durumunda kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra erken terhislerin başlaması bekleniyor.

Yeni askerlik sistemi yasalaştı

TBMM’de 2 haftadır maddeler üzerinde görüşen milletvekilleri büyük çoğunluğunu oylamış ve yetişmeyen maddeler 25 Haziran 2019 Salı gününe kalmıştı. Kalan maddelerin de bugün oylanıp kabul edilmesiyle birlikte yeni askerlik sistemi yasalaştı.

Yedek astsubaylık, yedek subaylık, askerlik süresi, maaş ve benzeri birçok yeniliğin geleceği sistem için çalışmalar aylar öncesinden başlamış ve sistemin kalıcı olabilmesi için çalışmalar yürütülmüştü. Öte yandan bedelli askerlikten gelecek olan ücretlerde TSK’da görev alan askerlerin ücretlerinin bir kısmı karşılanacağı için bütçeye olan yükün de azalması bekleniyor.