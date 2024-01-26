Bedelli askerlik açıklaması sonrası herkes onu aradı

25 Ocak günü bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanması, otobüs bileti aramalarının yalnızca 5 saat içerisinde %40 artmasını sağladı.

Destinasyon bazlı rekor Bilecik’te

Enuygun.com’un sevk tarihinden bir gün öncesi olan 7 Şubat tarihi için otobüs bileti verilerine göre rekor arama artışı Bilecik şehrine ait. Açıklamanın yapıldığı 25 Ocak tarihinde Bilecik otobüs bileti aramaları bir gün önceye göre %516 artış göstererek rekor kırdı. Amasya otobüs bileti aramaları %300, Erzincan otobüs bileti aramaları %200 artış göstererek Bilecik’i takip eden şehirler oldu.

Zafer Sağlam “Havaalanının olmadığı ya da uçak seferlerinin az olduğu şehirlerde artış var”

Bedelli askerlik açıklaması sonrası otobüs bileti aramalarındaki durumu değerlendiren ENUYGUN Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam "Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte Bilecik gibi havaalanının olmadığı ya da Amasya ve Erzincan gibi sık uçuş gerçekleşmeyen rotalara otobüs bileti aramalarının artması çok normal. Çünkü az sayıda uçuşun gerçekleştiği rotalarda uçuş sayıları talebi karşılamıyor ve insanlar otobüsle seyahate yöneliyor.’’ dedi.