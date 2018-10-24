Bedelli askerliğin kabul görmesinin ardından başvurularını yapanlar 21 günlük askerliklerini yapmaya devam ediyor. Öte yandan 15 bin lira olan askerlik ücretini tamamlayanlar başvuru için askerlik şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Sabah erken saatlerden itibaren evraklarını tamamlayanlar başvuru yapabilmek için şubeler önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

“Bedelli askerlik 22 gün oldu”

Askerlik işlemlerin için bir gününü ayırmak zorunda kaldığını belirten bir vatandaş, "Yaklaşık 3 saattir buradayım bedelli askerlik için bekliyorum. Ücreti yatırıyorsun daha sonra buraya gelip bekliyorsun. Bazı arkadaşlardan sağlık raporu isteniyormuş. Uzun bir süreç yani askerlik 22 gün oldu" şeklinde konuştu.

İşlemlerin internet üzerinden yapılmasını öneren bir vatandaş ise "21 gün yani biraz külfet gibi geliyor hem yapana hem yaptırana. Tabii ülkemiz böyle uygun görmüş. Hala evrak işleriyle uğraşıyoruz aslında online bir şekilde çözülebilir. İnsanlar burada işlerinden izin alıp geliyorlar" diye konuştu.

İnsanların işlerini bırakıp askere gitmek istemediği için bu fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen başka bir vatandaş da "Askerlik için sıra bekliyoruz. Sıramız geldiğinde başvurumuzu yapacağız. İnsanlar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Kimse işini gücünü bırakıp gitmek istemiyor. Ben proje yöneticiliği yapıyordum sürekli yurt dışına projelerimiz oluyor ve kariyerimde kendimi geliştirmek için işimi bırakıp 6 ay gitmek benim için zor olurdu" ifadelerini kullandı.