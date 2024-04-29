Beceriksizlik can yakıyor

Buğra Kardan İstanbul

Torpil ve kayırma vakaları, yolsuzluklarla gündemde olan CHP’li belediyelerin mesuliyetsizlikleri de halka büyük bedeller ödetiyor. Bu belediyelerce bakımı yapılmayan toplu taşıtlar, denetime tabi tutulmayan ruhsatsız yapılar, açık bırakılan çukurlar ölümlere ve yaralanmalara neden oluyor. Beşiktaş’ta kaçak tadilat çalışması sırasında 29 kişinin öldüğü yangın, Antalya’da 1 kişinin ölüp 10 kişinin yaralandığı tramvay faciasının benzeri önceki gün Küçükçekmece’de meydana geldi. Menekşe Su Parkı’nda İBB’nin açtığı kuyuya düşen minik Eda Nur Gezer, bir evi hüzne boğdu. 5 yaşındaki çocuğun suyla dolu kazılan çukurda boğularak ölmesinin akabinde soruşturma başlatıldı. Gezer ailesi, olayın müsebbibinin CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB olduğunu belirtti. Olaydan çok geçmeden İmamoğlu’na bağlı zabıta ekipleri tarafından ölüm çukurunun bulunduğu alanın etrafı şerit ve demir bariyerle kapatıldı.

Ekrem'e öfke yağdı

Eda Nur’un ölümünü takiben İBB’ye öfke sel oldu. CHP’li belediyeler, ölümlere mahal vermekle kalmayıp facialara kapı araladı. Kaza yapan İETT otobüsleri, yanan metrobüsler yüz binlerin paniğini doruğa çıkardı. Ehliyetsiz CHP’li belediyelerin ihmallerinin faturalarının ağır olduğunu kaydeden uzmanlar, “Bunlar daha iyi günlerimiz. Oraya buraya açılan çukurlar, kaçak yapılar ve tadilatlar, tehlikeli otobüsler daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bırakacak bizi” ifadelerini kullandılar. Belediyelerden kaynaklı ölümler ve yaralanmalar karşısında CHP’li yerel yöneticilerin umursamaz tavırlar sergilemeyi sürdürdüklerini anlattılar. akit’e konuşan gazeteci-yazar Mustafa Albayrak da CHP’li belediyelerin hatalarının büyük yıkımlara neden olduğunu belirtti. Albayrak, şunları söyledi:

Büyük tehdit altındayız

“Minik Eda Nur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kızımızın ölümünün sorumlusu kimdir? Ekrem İmamoğlu, nerededir? İmamoğlu, niçin susmaktadır? Niye çıkıp olayda İBB’nin sorumluluğu olduğunu itiraf etmemektedir. Niçin ‘Eda Nur’un ölümünden müdürüm ya da çalışanım mesuldür’ dememektedir? Antalya’da tramvay faciasının sorumlusu kimdir? Beşiktaş’ta 29 emekçinin yanarak can vermesinin müsebbibi kimdir? Antalya’da da tramvay faciasında sorumlu kimdir, İstanbul da 29 emekçinin yanarak can vermesinin sorumlusu kimdir? Allah’tan korkun ya! Adamlarınızı koruyup kollamayın. Vicdanlı olun. Hakkaniyetli olun. Camınız kırılsa, yakanıza kahve dökülse hükümetten biliyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Görüyoruz ki İmamoğlu da diğer CHP’liler de kendi hatalarından ileri gelen ölüm vakalarını kapatma gayretinde. Anlıyoruz ki İmamoğlu da diğer CHP’liler de bu vakalarda payları olan adamlarını aklama derdinde. Yazık. Bir kere de dürüst olun ya! Bir kere de çıkıp, ‘Yanlış yaptım’ deyin ya! Büyük tehdit altındayız. Bugünler iyi günlerimiz. CHP’li belediyelerden daha çok çekeriz. Daha çok kaza yapan otobüslere, yanan metrobüslere tanık oluruz. CHP’li belediyelerin hataları, ihmalleri, dolaylı cinayetleri bini aştı. Sormak gerek ‘Ey Sancaktepeliler, ey Çekmeköylüler, ey Küçükçekmeceliler ortaya çıkan tablodan memnun musunuz? AK Parti’yi mi yoksa kendinizi veya Ela Nur kızımızı mı cezalandırdınız?”

Fonlu medyaya da tepki

Fonlu medyaya da sert çıkan Albayrak, şöyle devam etti: “Belediyeden aldığınız yardımlar mı susturuyor sizi? Neden çıkıp da Eda Nur’un ölümüyle ilgili tek laf etmiyorsunuz? Yazık. Karşımızda satılık kalemler var. Tren ve uçak kazaları olunca haber üstüne haber yapanların, hükümete yüklenenlerin CHP’li belediyelerden kaynaklanan ölümler karşısında dillerini yutmaları ahlâkla bağdaşmaz. Tren ve uçak kazalarında hükümeti topa tutanların CHP’nin egemen olduğu belediyelerde vuku bulan kazalara çıt çıkarmamaları büyük talihsizlik. Fonlu kalemşörlere ‘CHP’li belediyelerin ihmallerini de soruşturun, yanlışlarını da kaleme alın ki İmamoğlu’ndan ve diğerlerinden para almadığınızı anlayalım’.”

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Bakan Tunç: Takipteyiz

Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, minik Eda’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek, şunları kaydetti: “Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir.” İBB de idari soruşturma başlattığını açıkladı. Öte yandan, Adli Tıp Kurumu’nda küçük kızın otopsisi yapıldı.