Beceremedin Ekrem! Bu kez Üsküdar-Çekmeköy metrosu arızalandı
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kontrolündeki Üsküdar-Çekmeköy arasındaki metro hattında sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle binlerce kişi, istasyonlarda kaldı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kontrolündeki Üsküdar-Çekmeköy arasındaki metro hattında sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle binlerce kişi, istasyonlarda kaldı.
Sabah işe gitmek için metroya binmeye çalışan binlerce kişi, istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.
Bekleyenlerin sürekli arttığı istasyonlarda adım atacak yer kalmazken vatandaşlar yaşanan rezalet sonrasında İBB'ye tepki gösterdi.
Yaklaşık 1 saatlik arızanın ardından seferler yeniden yapılmaya başlandı.
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