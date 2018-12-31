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Bebekte demir eksikliği zeka geriliği yapıyor

Çocuklarda demir eksikliğinin zeka seviyesinde kalıcı geriliğe yol açtığı belirtiliyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:21
Bebekte demir eksikliği zeka geriliği yapıyor

Bu durum, süt çocukluğu ve çocukluk çağında en sık görülen hematolojik hastalık.. Demir eksikliği anemisinin, beslenmeyle yakından ilişkisi var. Bu hastalık, ileri yaşlarda ve dünyanın her yerinde görülebiliyor. Ülkemiz ise, demir eksikliğinin en sık görüldüğü yerlerden biri..

Yenidoğan ve süt çocuğunun temel besini kuşkusuz süt.. Anne sütündeki demir oranı 6. aya kadar yeterli olabiliyor. Ancak ondan sonra takviye gerekiyor.

Ne yapmalı?

Anne sütündeki demirin %49’u emiliyor. İnek sütündeki demirin ise sadece %10’u emilebilmekte.. Onun için ilk 6 ay bebekler mutlaka anne sütü ile beslenmeli..

6. aydan itibaren demir bakımından zengin meyveler, yumurta, karaciğer, et gibi ek besinler verilmelidir. Çocuğun diyetinde demir emilimini kolaylaştıran limon, portakal, domates gibi (C) vitamini bakımından zengin besinler de yer almalı. Demir emilimini azaltan çay gibi içecekler çocuklara verilmemeldir.

Başlangıçtan itibaren bir vesileyle anne sütü alamayan, yapay besinlerle beslenen çocuklar ise mutlaka demir katkılı süt formülleriyle beslenmelidir.

Demir eksikliği olan çocuklarda solukluk, iştahsızlık, huzursuzluk ve çarpıntı gibi rahatsızlıkların görülebiliyor.

Hatta demir eksikliği bulunan çocuklar buz, toprak ve odun kömürü gibi değişik maddeler yiyebilir. İştahsızlığın sonucu olarak çocuğun büyümesi geri kalabilir. Demir eksikliği olan çocukların boylarına göre kiloları düşük olur. Dikkatsizlik ve konsantrasyon güçlüğü çekerler, bu durum okulda başarısızlığa sebep olur. En önemlisi çocuklarda demir eksikliği, zeka düzeyinde kalıcı geriliğe, büyüklerde ise işgücünün azalmasına yol açmaktadır.

Bebeklere 6. aydan itibaren demir bakımından zengin yumurta, karaciğer, et, domates gibi besinler verilmeli

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:25
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