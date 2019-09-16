Bebeklerin gözü neden kızarır? Bebeklerin gözündeki kızarıklık nasıl geçer?

Bu tür sebepler neticesinde gözdeki damarlar belirginleşmeye başlar ve kızarık bir görüntü ortaya çıkar. Peki böyle bir durumla karşılaşan hassas ebeveynler ne yapmalı?

Bebeklerdeki göz kızarıklıklarının geçmesi için uygulanabilecek yöntemleri hazırladık. İşte bebeklerin gözlerindeki kızarıklığın nedenleri ve tedavileri…

ANTİBİYOTİKLE TEDAVİ

Bakterilerden kaynaklanan durumlarda doktorunuz göz damlası veya göz yağlarından kullanmanızı önerecektir. Bebeğinizin gözleri kapalıyken kirpik diplerine bu ilacı uygulayabilirsiniz.

SICAK UYGULAMA

Temiz bir pamuğu ılık bir su ile ıslatın ve göz kapağı üzerinden hafifçe masaj yapın.

ANNE SÜTÜ

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan anne sütü, bebeğinizin gözlerini temizler ve iltihaplanmayı giderir.

Bütün bu uygulamaları yapmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var.