Bebekleri yıkarken...



Bebekler baş bölgelerinden çok terledikleri için temizlenmezlerse baş bölgelerinde konak denilen sert-beyaz pullanmalar görülebilir, konak oluşmuşsa bebeğinizin başına akşamdan biraz saf badem yağı sürün, gece uykusunda konaklar yumuşayacağı için sabah banyo yaptırırken konakları temizlenecektir.

Banyo zamanı olarak sabah veya akşam farketmez. Fakat karnı tok olan bir bebek banyodan daha fazla zevk alabilir.



Bebeğin banyosunu cereyan olmayan, eğilip doğrulma yapmayacağınız seviyede bir yerde yapmak üzere hazırlayın. Banyo suyu sıcaklığını dirseğinizi suya sokarak ayarlayabilirsiniz. Bebeği durularken kullanacağınız temiz suyu ve banyo tasını da yakınınızda bulundurun ve onun sıcaklığını ayarlayın.

Bebeği hiçbir zaman küvet içinde yalnız bırakmayın.

Banyo sonrasında iki havluyu, giydireceğiniz temiz kıyafetleri ve alt bezi malzemelerini de banyo öncesinde hazırlayın.



Tüm banyo süresi bebeğin üşümemesi için beş dakika sürmeli. Fakat çabuk yıkamak için panik de olmayın.

Bir elinizi boynunun arkasından geçirerek öteki omzuna doğru uzatın, öteki elinizi bacaklarının arasından geçirerek poposunu tutun, kollarınızda kucaklayarak suya ilk önce ayaklarını sokun. Önce bebek irkilebilir. Sakin tatlı bir sesle bebeğinizle konuşarak yavaşça suya sokun.

Bebeğiniz ıslak, kaygan ve küçücük görünebilir ama korktuğunuz kadar kırılgan değildir. Onu çok sıkmadan güvenle tutun.

Bebeğin yüzünü temiz suyla yıkayın, başını ıslatın. Çoğu bebek yüzünün ıslanmasından hoşlanmaz homurdanmalara hazır olun.



Avucunuza az miktarda bebe şampuanı alın. Yavaşça bebeğin başını ve saçlarını nazikçe masaj yaparak köpürtün, köpükle kulak arkasını, boynu ve enseyi daha sonra elleri, kolları ve kol altlarını yıkayarak göbeğe doğru inin, bebeği hafifçe kolunuzda yan çevirip sırtını da köpürtün, tekrar düz yatırıp bacak aralarını ve popoyu yıkadıktan sonra ayakları yıkayın. Bacaklardaki kıvrımları ve ayak parmaklarının arasını da yıkamayı unutmayın. İlk üç ay bebek cildi hassas olduğu için lif kullanmayın. Bebek büyüdükçe vücudunu yıkamak için yumuşak lifler ve doğal süngerler kullanabilirsiniz.



Erkek bebeklerde bacak aralarını yıkarken sünnet derisini biraz geri çekin. İçine biraz su girsin, suyla temizleyin; böylece krem veya idrar kalıntıları sünnet derisi arasında kalıp enfeksiyona sebep olamayacaklardır. Temiz suyla bebeği durulayın ve bir eliniz ensesinden sırtına doğru uzanırken diğer eliniz bacak arasından popoyu kavramış olarak tutup sudan çıkartın ve havluya sarın, kucağınızda sarmakta zorlanacağınızı düşünüyorsanız banyo küvetine yakın bir yere havluyu önceden serip bebeğinizi oraya yatırarak da kurulayabilirsiniz. Birinci havluyu sudan çıkartınca hemen sarın, o ilk ıslaklığını alınca siz kıvrımları ve başını kurularken üşümemesi için birinci havluyu çıkartıp hemen kuru ikinci havluya bebeğinizi sarın ve vücuttaki kıvrımları kurulayın.