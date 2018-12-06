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Bebekleri isilikten korumak için yapılması gerekenler

İsilik nedir? İsiliğin geçmesi için neler yapılmalıdır? İşte uzmanından isilikten korunmak için tavsiyeler...

06 Aralık 2018 Perşembe 23:51
Bebekleri isilikten korumak için yapılması gerekenler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sema Kılıç, isilikten korunma için çocukların her gün mutlaka yıkanmasını ya da duş aldırılmasını önerdi.

Dr. Kılıç, bebekler için bol giysilerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, ''Bebek terli bırakılmamalıdır. Sıcak havada bebek serin tutulmalı. Üst üste çok fazla ve yoğun nemlendirici kullanılmamalı. Bebeğin altı sık sık değiştirilmeli.'' dedi.

İsiliğin, bebekte sürekli ağrının yanı sıra huzursuzluğa da neden olacağını vurgulayan Kılıç, ''Bebek giysileri pamuklu ve ince malzemelerden seçilmeli, uyuduğu ortamın pamuklu kumaşlardan olmasına özen gösterilmeli.'' şeklinde konuştu.

SABUN VE DETERJAN KULLANMAYIN

İsiliğin, bebeğin vücudunda kırmızı ya da pembe noktalar şeklinde beliren lekeler olduğunu belirten Dr. Kılıç, şöyle devam etti: ''Görünümü genellikle kabarcıklar şeklinde bu noktalar en çok bebeğin kafasında, boynunda, kollarında ve cilt katlantı yerlerinde görülür. Yıkanırken yumuşak formüllü bebek şampuanı ve sabunu kullanılması cilt sağlığı açısından önemlidir. Cilt bakımı ürünlerinin hipoalerjik ve pH değerleri nötr olanlarını almaya özen gösterilmeli. Aşırı nemlendirici kullanma ve dar giysiler gözenekleri tıkayabilir. Sabun ve deterjanlar sorunu daha da artırabilir.''

Uzm. Dr. Kılıç, bebek eğer hafif seyreden bir isilik geçiriyorsa, ciddi bir tedavi sürecine girilmeden bebek serin tutularak, düzenli banyo ve nemlendiriciler ile zamanla kendiliğinden geçmesi beklendiğini aktardı. Kılıç, '' Ama deride iltihaplanma ve kaşıntı varsa, doktorun önerdiği krem ya da losyonların aksatılmadan kullanılması ve önerilen bakım koşullarının uygulanması tedaviyi olumlu etkileyecektir.''dedi.

EN İYİ TEDAVİ SIK BANYO YAPILMASI

Kış ayları bile olsa ev içi ısısının 23-24 derece olmasının ideal sıcaklık olduğunu belirten Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Daha sıcak ortamlarda bebekler sık terleyeceğinden kış aylarında bile isilik görülebilir. Banyo yapılması isilik için ilaç tedavisinden önce gelir. Genelde birkaç gün içinde kaybolan isilik bulaşıcı değildir. Ciltte varsa kaşıntı ve yangıyı giderici kremler hekim kontrolünde kullanılabilir. Doğal ve temiz deniz suyu ile temas ter bezlerinin uçlarını açık tutacağından yaz aylarında aşıları tamamlanmış bebekler için önerilebilir. Özellikle kilolu bebeklerde kıvrım yerleri isilik için riskli bölgelerdir, banyo sonrası bu bölgelerin iyice kurutulması, nemli bırakılmaması faydalı olacaktır.''

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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