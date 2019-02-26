Bebekler doğduklarında güçlü bir bağışıklık sistemine sahiptirler. Ancak kendileri koruma yetileri gelişmediğinden ebeveynler bebeklerinin hasta olmaları bir mikropla tanışmalarından tedirginlik yaşarlar. Peki bebekler gripten nasıl korunur? İşte bebekleri gripten korumanın yolları...

Bebekleri gripten nasıl koruruz?

• Bebekleri özellikle grip mevsiminde kapalı mekanlara sokmayın.

• Bebeğinizi grip geçirmekte olan kişilerden uzak tutun.

• Bebeğin bağışıklık sistemini güçlü tutmak için, eğer henüz anne sütüyle besleniyorsa düzenli olarak emzirmeye devam edin.

• Katı gıdalarla beslenmeye başladıysa bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler ve bol sıvı verin.

• Bebeğinizin ve ailenin diğer tüm fertlerinin hijyenine dikkat edin. Özellikle ellerinizi sık sık sabun ve bol suyla yıkayın.

• Bebekler çoğunlukla öpme yoluyla grip oluyor. Bu nedenle insanlardan bebeğinizi öpmemelerini rica edin.