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Bebeklere 1 yaşına kadar hangi besinler verilmemeli?

Bebek beslenmesi gelişimi açısından önemli olduğu gibi gelişiminin sağlıklı olması için bebeklere 1 yaşına kadar yedirilmemesi gereken besinler var. İşte bebeklere yedirilmesi sakıncalı olan o gıdalar…

03 Şubat 2019 Pazar 00:28
Bebeklere 1 yaşına kadar hangi besinler verilmemeli?

Bebek beslenmesi gelişimi açısından önemli olduğu gibi gelişiminin sağlıklı olması için bebeklere 1 yaşına kadar yedirilmemesi gereken besinler var. İşte bebeklere yedirilmesi sakıncalı olan o gıdalar…

İlk 6 ay su da dahil sadece anne sütü verilmelidir. İlk 6 ay anne sütü ile beslenen bebeklerde enfeksiyon hastalıklarının azaldığı gözlemlenmiştir. 6 ayı bittikten sonra ek gıdaya geçilmelidir. Ancak 1 yaşına kadar bazı besinler asla verilmemelidir.

İŞTE O YASAK YİYECEKLER…

BAL

Bal, arıların çiçek toplarken topladığı bir bakteri sebebiyle bebeklere asla verilmemesi gereken gıdalar arasındadır.

YUMURTA

Yumurtanın protein yapısı nedeniyle alerjen etki gösterebileceği için ise 1 yaşından önce başlanmaz.

İNEK SÜTÜ

İnek sütü daha düşük D vitamini içerdiğinden bebekte normal kemik gelişimini sağlayamamaktadır. Fakat inek sütünden mayalanan yoğurdun protein yapısı değiştiği için 6. aydan sonra bebeklere her gün yedirilmelidir.

TUZ

Bebekler tuz ihtiyacını anne sütüyle zaten karşılar. Fazladan verilen tuz, bebeklerde böbrek sorunlarına yol açar.

ŞEKER

Obezite, kanser, kalp damar hastalıklarının gelişimine sebep olur. Bir yaş öncesi bebeklere yasak yiyecekler arasında şekerden yapılmış her türlü kurabiye, kek, muhallebi, mama, hazır meyve suları bulunuyor.

ÇAY

İçeriğinde tanin olması, demir ve diğer minerallerin emilimini engellediğinden demir eksikliğine, içine şeker eklenmişse iştahsızlığa ve diş çürümelerine de neden olur.

KAFEİN İÇEREN İÇECEKLER

Hiçbir vitamin içermediği için ve böbreklerde soruna sebep olabileceği için bebeklerin ve çocukların tüketmemesi gerekir.

BAZI TAHILLAR

İlk yıl içinde bebeğiniz için hazırlayacağınız mamalarda buğday, arpa, yulaf ve çavdar unundan uzak durun. Çünkü bu unların içinde bulunan glüten proteinine karşı bebeklerde alerji gelişebiliyor.

BAKLA

Bebeklerde bakla tüketimi, kırmızı kan hücrelerinde ani yıkım ile yüksek ateş ve derin bir anemiye neden olur.

SALAM, SOSİS, SUCUK GİBİ İŞLENMİŞ ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

Bu tip gıdaların içeriğinde kimyasal maddeler (nitrat) bulunmasının yanı sıra yağ ve kolesterol yönünden zengin olmaları ve pişirilmemiş olduklarından besin zehirlenmelerine yol açabilirler.

ALERJİ POTANSİYELİ YÜKSEK MEYVELER

Pişik, döküntü, karın ağrısı ve reflü gibi durumlara sebebiyet veren domates, soya fasulyesi, çilek, kivi, ananas, portakal ve mandalina gibi alerji potansiyeli yüksek bazı sebze ve meyveler.

BEBEK BİSKÜVİLERİ

Paketlenmiş, işlenmiş hazır gıdalar (bebe bisküvileri, margarinler, puding, hazır meyve suları vb.) Konserve ve dondurulmuş gıdalar.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:28
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