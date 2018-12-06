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Bebeklerdeki burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Bebeklerde burun tıkanıklığının tedavisi nasıl yapılır? Hangi yöntemler kullanılır?

06 Aralık 2018 Perşembe 20:58
Bebeklerdeki burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

BEBEKLERDEKİ BURUN TIKANIKLIĞININ SEBEPLERİ

Bebeklerin doğduğu andan itibaren ilk 2 yıllık süreçte ortalama altı üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi normal karşılanır. Söz konusu enfeksiyonların en yaygın belirtisi burun tıkanıklığıdır. Burun tıkanıklığı, burun aracılığıyla nefes almaya engel olmasının yanı sıra kuru havanın ağız yoluyla solunmasına ve beraberinde öksürük gibi problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Genel olarak burun tıkanıklığının burun kanallarındaki mukusun enfeksiyon kapması ve kanalı tıkaması sebebiyle yaşandığı düşünülse bu düşüncenin gerçeklik payı yoktur.

Bebeklerin bağışıklık sistemlerin tam olarak gelişmemiş olması, kan damarlarının iltihap kapmaya yatkın olması, burun yolunun bir yetişkine göre dar ve küçük olması, soğuk algınlığı ve alerji gibi durumlara vücutlarının açık olması burun tıkanıklığı gibi problemlerin başlıca sebepleri arasındadır. Her ne kadar bu problemler bebeklerde yaygın olarak görülüyor olsa da doktor teşhisi ve tedavi önerisi doğrultusunda bebeğin tedavi edilmesi gereken durumlar söz konusu olabilir.

Doktor burun tıkanıklığının doğal yollarla geçirilemediği durumlarda bebeğin mukus renginin yeşil ya da sarıya dönüp dönemediğini kontrol edecektir. Bu, ikinci bir enfeksiyon belirtisidir. Burnun sürekli olarak akması ve ateşin yükselmesi ise alerjiyi çağrıştırır.

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

SALİNE DAMLASI

Bu tip damlalar bebeğin burun kanalındaki mukus çözülmesi adına oldukça etkilidir. Bebeklerde kullanımı tamamen güvenli olan ve doktorlar tarafından reçete edilen bu damlaların uygulama şekli ise şöyledir:

Öncelikle bebeğinizi sırtüstü yatırın.

Daha sonra bebeğinizin sol burun deliğine 3 damla damlatın.

Birkaç dakikalık beklemenin ardından diğer burun için de aynı işlemi uygulayın.

İhtiyaç olduğu durumlarda bu işlemi gün içerisinde birden çok kez yapmanızın bebeğiniz açısından herhangi bir sakıncası yoktur. Söz konusu damlaların eczanelerden temin edilmesi mümkündür.

BUHAR ASPİRATÖRÜ

Önce eczaneden bir buhar aspiratörü edinin.

Aspiratörü bebeğinizin yanında çalıştırın ve buharı solumasını sağlayın.

Aspiratör bebeğin burun kanalındaki mukusun yumuşamasını sağlayacaktır. Mukusun yumuşamasıyla birlikte bebeğinizin burnunda sıvı akacaktır. Bu yöntem ayrıca bebeğin burnundaki iltihabı da azaltır. Doktorlar tarafından önerilen, bebekler için oldukça güvenli olarak nitelendirilen bir yöntemdir.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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