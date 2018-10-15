THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bebeklerde vücut direncini artıran besinler

Bağışıklık sistemi, vücudun farklı türdeki enfeksiyon ve toksiklerle savaşan kalkanıdır. Bebeklerde hasta olma durumu yetişkinlerden daha fazla olabiliyor. Bebekler için enerji üretimi sağlayacak besinleri derledik...

15 Ekim 2018 Pazartesi 19:51
Bebeklerde vücut direncini artıran besinler

Bağışıklık sistemi insan hayatı boyunca etkinliğini devam ettirmekle birlikte 1-3 yaş aralığında en zayıf şekliyle vücutta varlığını sürdürür. Bu sebeple bebek beslenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemlidir. Bu sistemi güçlendirecek yiyeceklerle beslenen bebeklerde vücut direnci daha yüksek olacağından hastalıklara yakalanma oranı da azalır.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRACAK BESİNLER

Bebeklerin vücut direncini artırmanın en etkili yollarından biri her gün düzenli olarak C vitamini almasıdır. C vitamini bilinen en yoğun enfeksiyon koruyucusudur. Ancak söz konusu bebekler olunca C vitamini alımına dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü başta portakal olmak üzere bazı meyveler asit içerdiğinden bebek için gaz yapma riskini de beraberinde getirir.

Karnabahar, semizotu, soğan, sarımsak, brokoli, kabak, bezelye gibi sebzeler bol miktarda C vitamini içerir. Buna ek olarak yaban mersini, nar, portakal, çilek, kivi gibi meyveler de tam bir C vitamini deposudur. Ancak portakal, kivi, çilek gibi meyveler alerjen riski taşıdığından 1 yaşın altındaki bebeklere verilmemelidir.

Vücut direncini artırmanın bir diğer yolu da bebeklere antioksidan kaynaklı yiyecekler vermektir. Antioksidan deyince akla A, C, E vitaminleri ve çinko ile selenyum mineralleri gelir. İçinde bu vitamin ve minerallerin bulunduğu yiyecekler vücudu güçlendirmeye yardımcı olur. Bal kabağı, tatlı patates, şeftali, kayısı, biber, buğday, yumurta, kivi gibi besin maddeleri bebeklerin vücut dirençlerini güçlendirir.

E vitamini içeriği zengin besinler de antioksidan içeriğiyle bebeklere destek verecektir. Bu yiyecekler badem, zeytinyağı, fındık, ceviz ve fıstıktır. Bebeklere bu gıdalar verilirken dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu yiyeceklerin alerjen özellikli oldukları bilinir. İlk denemede çok az miktarda verilecek bu yiyeceklerden sonra birkaç saat bebeğe hiçbir yiyecek verilmemeli ve bebek gözlenmelidir.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 19:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nesli tehlikedeki peçeli baykuş Iğdır'da bu halde bulundu
    1. Nesli tehlikedeki peçeli baykuş..
    2. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    3. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz..
    4. Edirne'de minibüs devrildi: 13 kişi..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya..
    6. Önümüzdeki günlere hazırlıklı..
    7. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    8. Bakan Mustafa Varank'tan 'kesinti'..
    9. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri..
    10. Bebeklerde kelime haznesi
    11. Rusya - Türkiye maçındaki..
    12. Borsa, günü yükselişle kapattı
    13. Mutfakta temizlik nasıl olmalı?
    14. Gaziantep'te tarihi eser operasyonu!
    15. Kral Selman'dan "Cemal Kaşıkçı" talimatı
    16. Okula alışmayı zorlaştıran sebepler
    17. Beşiktaş'a Ljajic'ten müjdeli haber!
    18. Emine Erdoğan'dan çevre konusunda..
    19. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan..
    20. İdman damga vuran anlar!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?