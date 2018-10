Bebeklerde vücut direncini artıran besinler

Bağışıklık sistemi insan hayatı boyunca etkinliğini devam ettirmekle birlikte 1-3 yaş aralığında en zayıf şekliyle vücutta varlığını sürdürür. Bu sebeple bebek beslenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemlidir. Bu sistemi güçlendirecek yiyeceklerle beslenen bebeklerde vücut direnci daha yüksek olacağından hastalıklara yakalanma oranı da azalır.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRACAK BESİNLER

Bebeklerin vücut direncini artırmanın en etkili yollarından biri her gün düzenli olarak C vitamini almasıdır. C vitamini bilinen en yoğun enfeksiyon koruyucusudur. Ancak söz konusu bebekler olunca C vitamini alımına dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü başta portakal olmak üzere bazı meyveler asit içerdiğinden bebek için gaz yapma riskini de beraberinde getirir.

Karnabahar, semizotu, soğan, sarımsak, brokoli, kabak, bezelye gibi sebzeler bol miktarda C vitamini içerir. Buna ek olarak yaban mersini, nar, portakal, çilek, kivi gibi meyveler de tam bir C vitamini deposudur. Ancak portakal, kivi, çilek gibi meyveler alerjen riski taşıdığından 1 yaşın altındaki bebeklere verilmemelidir.

Vücut direncini artırmanın bir diğer yolu da bebeklere antioksidan kaynaklı yiyecekler vermektir. Antioksidan deyince akla A, C, E vitaminleri ve çinko ile selenyum mineralleri gelir. İçinde bu vitamin ve minerallerin bulunduğu yiyecekler vücudu güçlendirmeye yardımcı olur. Bal kabağı, tatlı patates, şeftali, kayısı, biber, buğday, yumurta, kivi gibi besin maddeleri bebeklerin vücut dirençlerini güçlendirir.

E vitamini içeriği zengin besinler de antioksidan içeriğiyle bebeklere destek verecektir. Bu yiyecekler badem, zeytinyağı, fındık, ceviz ve fıstıktır. Bebeklere bu gıdalar verilirken dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu yiyeceklerin alerjen özellikli oldukları bilinir. İlk denemede çok az miktarda verilecek bu yiyeceklerden sonra birkaç saat bebeğe hiçbir yiyecek verilmemeli ve bebek gözlenmelidir.