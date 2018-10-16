THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Bebeklerde öksürüğün geçmesi için neler yapılmalı?

Bebeklerde öksürüğün geçmesi için neler yapılmalı? Öksürüğün geçmesi için uygulanması gereken doğal yöntemler hangileridir?

16 Ekim 2018 Salı 20:20
Bebeklerde öksürüğün geçmesi için neler yapılmalı?

Öksürük akciğer enfeksiyonlarındaki veya solunum yollarındaki balgamın sökülmesini sağlar. Kuru gıcıklı öksürük, pek ciddi bir sorun olmamakla birlikte, nedeni her zaman bilinemez. Soğuk algınlığı sırasında burun akıntısının geriye giderek solunum borusunu tahriş etmesinden dolayı olabilir. Vücudun ana soluk borusuna yabancı bir cisim kaçmışsa bunun atılmasına yönelik bir çaba olarak da kuru öksürük görülebilir. Çocuğun çevresinde sigara içiliyorsa, sigara dumanı, çocuğun solunum yollarını tahriş ederek kuru öksürüğe sebep olabilir. Kulak enfeksiyonları da kuru öksürüğe neden olabilir.

NELER YAPILMALI?

Eğer öksürük balgamlı bir öksürükse, kesinlikle öksürük şurubu kullanmayın. Bu durumda öksürüğün kesilmesi değil, öksürükle birlikte balgamın sökülüp atılması önemlidir. Öksürürken çocuğunuzu yüzükoyun olarak dizinize yatırın, sırtına hafif hafif vurarak balgamın çıkmasına yardımcı olun.

Geceleri öksüren çocuğunuzun yastığının altına destek koyarak dik yatmasını sağlayın. Sümüğün boğazından aşağılara kayarak tahrişe sebep olmasını da engellemiş olursunuz. Yüzükoyun veya yan yatırmak da tahrişi önler.

Öksüren çocuğunuzun odasını sürekli nemli tutun. Yanında bir çaydanlık su kaynasın veya bir camı hafif aralık bırakarak odanın havasının kurumasını önleyin. Odayı fazla ısıtmayın.

Yatmadan önce çocuğunuzun boğazını yumuşatmak için ılık bir şeyler verin. Süt salgı oluşumunu artırdığı için 6 aylıktan büyük çocuklara süt vermeyin. 18 aylıktan büyük çocuklar için birkaç damla ılık su içinde eritilmiş bala limon suyu katarak hazırlayacağınız içeceği verebilirsiniz.

ÖKSÜRÜK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Bal-Zencefil:Büyükler için (çocuğunuza kullanmayın) bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp için (yiyin), boğazınıza çok iyi gelir.

Pekmez- Karabiber:İki tatlı kaşığı dut pekmezine uygun miktarda karabiber katıp karıştırın ve günde bir kaşık verin. Bir iki güne kadar öksürük geçecektir. ( 1 yaş sonrası)

Bal- Karabiber:1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı bal ile ile karıştırılarak verilir. Daha sonra da süt. Bu formül biz büyükler için de etkilidir.(1 yaş sonrası )

Ihlamur- Ayva Yaprağı:Ihlamur ile ayva yaprağı beraber kaynatıp verilirse öksürük için iyi bir çözüm olabilir.( 1 yaşından küçük bebekler için )

Turp Kürü: Küçük bir mandalina büyüklüğündeki siyah turbun üstünden kapak olacak şekilde kesilir. Altıda düz durması için kesilip düzeltilir. Kabak oyacağı ile içi oyularak boşaltılır.Kabuğunu soymuyoruz sadece iyice yıkıyoruz. Küçük bir kasenin içine oturtup içini ağzına kadar balla dolduruyoruz. 8-10 saat sonra balın etkisiyle turbun suyu dışarıya doğru koyduğumuz kasenin içine akıyor.İşte bu suyu kendiniz yada çocuğunuza sabah, öğle akşam birer tatlı kaşığı içiriyoruz. Aşağı yukarı 12 saatte bir içine yine birmiktar bal daha ilave ediyoruz ki suyu iyice çıksın.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahte bal nasıl anlaşılır?
    1. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    2. Hanımlar bu test sizler için
    3. Benmari usulü eritme ya da pişirme..
    4. Boyun belirtileri
    5. CNN'den flaş haber: Kaşıkçı öldürüldü!
    6. Fırın telini temizlemek için bu..
    7. Jailson'dan Cocu itirafı
    8. Bu bilgiler işinize yarayacak
    9. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    10. Borsa günü düşüşle kapattı
    11. Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi
    12. AK Parti'den 'af' açıklaması:..
    13. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
    14. ABD'den 'Münbiç' açıklaması!
    15. Güneş gibi ısıtıyoruz diyorlar ama,..
    16. Bursaspor efsane kalecisi Gancev'i..
    17. 2,5 milyon TL ceza kesilen Arda..
    18. Fazla hamaratlık başınıza dert açabilir
    19. AK Parti'den 'Cumhur İttifakı'..
    20. Dolarda düşüş devam ediyor!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?