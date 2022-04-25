Bebeklerde öğün sıklığı nasıl olmalı? Bebekler bir öğünde ne kadar yemeli?

Bebeklerde öğün sıklığı nasıl olmalı?

Bebeklerde öğün sıklığının doğru seçimi, bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlamaları için çok önemlidir. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Bu 6 aylık sürede anne sütü, bebeğin bütün besin ihtiyacını karşılar. Fakat 6. aydan sonra anne sütü bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Dünya Sağlık Örgütünün de önerdiği gibi 6. aydan sonra anne sütüne ek olarak tamamlayıcı besinlere başlanması gerekir.

Öğün aralıkları çok uzun ya da çok sık olmamalıdır. Ayrıca öğünlerde uygun besinlerin verilmesine, besinlerin çeşitli olmasına, besinlerin hijyenine dikkat edilmelidir. Ayrıca öğün sıklığı gerekenden fazla olmamalıdır. Bu durum anne sütü alımının azalmasına neden olabilir. Öğün aralığı belirlenirken, verilen besinin enerji yoğunluğuna, öğün başına tüketilen miktara, anne sütü miktarına ve bebeğin büyüklüğüne bakılmalıdır.

Tamamlayıcı besinlere geçiş yapıldığında, sağlıklı beslenen anne tarafından emzirilen bebeğin öğün sıklığı aylara göre değişir. 6-8. aylar arasında bebekler sık sık emzirilmeli, bunun yanında öğün sıklığı günde 2-3 kez olarak ayarlanmalıdır. 9-11. aylık bebeklerde emzirmeye ek olarak günde 3-4 kez, 12-24. aylık bebeklerde ise günde 4 kez tamamlayıcı besin verilmelidir. Ayrıca 12-24. aylık bebeklerde günde 1-2 kez ara öğün de eklenebilir.

Unutulmamalıdır ki verilen öğünlerin yanı sıra bebekler 2 yaşına kadar emzirilmelidir. Eğer öğünlerde alınan enerji düşükse veya bebek yeterince anne sütü almıyorsa, öğün sıklığı arttırılmalıdır. Öğün aralıkları bebeğe göre değişmekle birlikte, ek besinler 3-4 saatte bir verilebilir. 6. aydan 2 yaşına kadar bebek istediğinde emzirilmelidir.