Bebeklerde kelime haznesi

Science dergisinde yayınlanan araştırmada, el kol hareketlerinin farkı anlamaya yardımcı olabileceği belirtilerek "Kelime hazinesi okul başarısının anahtar habercisi" diye yazıldı.

Araştırmacılar, zengin, iyi eğitim almış ailelerin çocuklarının el, kol hareketlerini kullanmaya daha eğilimli olduğunu ve bunun düşük gelirli ailelerden gelen bazı çocukların niçin okulda daha az başarı gösterdiklerini açıklamaya yardımcı olacağını açıkladılar.

“Kelime hazinesi” başarı habercisi

Chicago Üniversitesi'nden Dr. Meredith Rowe, çocukların okula başladıklarında kelime hazinelerinde geniş bir sosyo-ekonomik boşluk bulunduğunu söyledi. Science dergisinde yayınlanan araştırmada, el kol hareketlerinin farkı anlamaya yardımcı olabileceğini söyleyen Rowe, "Kelime hazinesi okul başarısının anahtar habercisi" dedi.

Grup, yüksek gelir düzeyine sahip ve iyi eğitim almış ailelerden gelen 14 aylık çocukların, her 90 dakikalık bölüm boyunca ortalama 24 farklı anlamı ifade etmek için el kol hareketlerini kullandıklarını buldular. Bu durum düşük gelirli ailelerde ise 13 anlam ile sınırlı. Rowe, 14 aylık bebeklerin henüz konuşmalarında sosyo-ekonomik farklılıklar olmasa da el ve kol hareketlerinde farklılıklar gördüklerini söyledi.