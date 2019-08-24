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Bebeklerde kabızlık sorununa ne iyi gelir?

Bebekler yeni doğduklarında sindirim sistemi yavaş çalışır. Sindirimde problem yaşayan bebek beslenme sonrası kabız olabilir. Bebeklerde yaygın olarak görülen kabızlık sorunu nasıl giderilir? Bebeklerde kabızlık sorununa ne iyi gelir?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:58
Bebeklerde kabızlık sorununa ne iyi gelir?

Bebekler yeni doğduklarında sindirim sistemi yavaş çalışır. Sindirimde problem yaşayan bebek beslenme sonrası kabız olabilir. Bebeklerde yaygın olarak görülen kabızlık sorunu nasıl giderilir? Bebeklerde kabızlık sorununa ne iyi gelir?

Bebeklerde kabızlık neden sık görülür?

Bağırsakların yavaş çalışması bebeklerde kabızlığa neden olabilir. Bağırsakların yavaş çalışması ise bebeğin metabolizma yapısı veya genetik yapı ile alakalıdır.

Beslenme düzeninde sıkça katı gıda tüketimi de bebeklerde kabızlığa sebep olur.

Bebeğin ayına göre fazla süt tüketimi,

Bağırsak genişliğinden kaynaklı anatomik sorunlar,

Doğum sonrası oluşan bağırsaktaki yapısal sorunlar,

Psikolojik nedenler, bebeklerde kabızlığın belli başlı nedenleri arasında yer alır.

Bebeklerde kabızlık sorununa ne iyi gelir?

Egzersiz, bebeğin kabızlık nedeni ile oluşan gaz sancıları için çok faydalıdır. Bebeğin bacaklarını karnına doğru ileri geri çekerek sancıların hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

Ilık suda banyo yaptırmak da kabızlık konusunda yararlı olacaktır. Bebeğinizin rahat uykuya geçmesini sağlar.

6 aydan büyük bebekler için taze sıkılmış meyve suları da kabızlık için iyi bir çözümdür. Özellikle elma, erik, şeftali, armut gibi meyvelerin suyu kabızlık için çok yararlıdır.

Ek gıdalara geçişte dengenin kurulması önemlidir. Aniden ve yoğun bir şekilde katı gıda ile beslenmeye başlayan bebeklerde kabızlık sorununa sıklıkla rastlanır. Bu nedenle, ek gıdalara yavaş yavaş geçiş yapılması gerekir.

Eğer bebek mama takviyesi ile besleniyor ise, mamayı değiştirmeniz önerilir.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:58
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