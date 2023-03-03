Bebeklerde işitme kayıpları neden oluyor?

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü’nün önemine vurgu yapan ve işitme kaybının çocukların sosyal yaşamını ve öğrenme becerilerini olumsuz yönde etkilediğini belirten Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen “İşitme doğuştan itibaren bireylerin tüm hayatını etkileyen en önemli duyu organlarından biridir. Yenidoğanlarda işitme kaybı erken dönemde tanımlanıp tedavi edilmez ise, çocukların konuşma ve dil gelişimine zarar verir. Ülkemizde yılda 2 bin 500 yenidoğan işitme kaybı ile doğuyor. Annenin gebelik döneminde geçirdiği bazı enfeksiyonlar, bebeğin erken doğum ve düşük ağırlıklı doğması, yoğun bakım ünitesinde kalma veya bebeğin kulak için ototoksik etkili ilaç kullanması gibi durumlar işitme kaybına sebep oluyor” dedi.

Yenidoğan bebeklerde işitme kayıplarının önlenebilmesi için ‘Yenidoğan İşitme Testi’ büyük önem taşıyor. İşitme kaybı erken teşhis edilmez ve tedavisine başlanmazsa, çocukların konuşma becerilerinde ve dil gelişiminde geri kaldığını söyleyen uzmanlar, bebeklerde işitme problemleri ve tarama testlerinin çok önemli olduğunu belirtti. Bebeklerin işitme sorunu olup olmadığını anlayabilmek için Prof. Dr. Sezen, “Bebeğiniz yüksek seslerde irkilmiyor, ağlamıyor veya seslendiğinizde size doğru hareket etmiyorsa, henüz konuşma sesleri çıkarmamışsa, bu belirtiler işitme kaybında erken teşhis için önemli belirtilerdir. Ancak kesin tanı için yenidoğanlarda işitme tarama testleri dışında, işitme kaybını anlamanın herhangi başka bir yolu yoktur” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yenidoğanda işitme süreci nasıldır?

Yenidoğanın sese karşı verdikleri tepkiler bir refleks olayıdır. İşitme duyusuna sahip olarak doğan bebekler, seslere gözlerini kırparak veya irkilerek reaksiyon gösterirler. Seslerin şiddetine göre verdikleri tepkilerin oranları da değişebilir. Doğumdan itibaren 2 yaşına kadar olan gelişim sürecinde irkilme refleksi denilen yüksek ses şiddetine maruz kalan bebekler sıçrar gibi hareket yaparlar. Bu belirtiler, sesin bebek tarafından ne derece alınıp alınmadığı konusunda kabaca bilgi verir. Ancak işitme kaybı bulunan yeni doğanda seslere karşı refleksler oluşmayabilir. Doğumsal işitme kaybı vakalarında erken teşhisin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Sezen, ” Öncelikle ailelere düşen en önemli şey bebeğinizi dinlemek, eğer bebeğinizde işitme kaybı gibi bir şüphe var ise erken tanı ile birlikte uygun tedavi yöntemine bir an önce başlamak gerekir. Aksi takdirde bebeğin konuşma yeteneği gelişemez, sağlıklı iletişim kuramaz ve sosyal becerilerini olumsuz yönde etkiler” diye önemle altını çizdi.