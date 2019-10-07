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Bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve hareketleri nelerdir? Bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri

Gaz problemi yeni doğan bebeklerde aile bireylerini oldukça zorlayan bir durumdur. Bebeğinizi rahatlatmak için gaz çıkarmasına yardımcı olacak bazı hareketlerden faydalanabilirsiniz. Peki, bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve hareketleri nelerdir? İşte bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri...

07 Ekim 2019 Pazartesi 18:39
Bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve hareketleri nelerdir? Bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri

Gaz problemi yeni doğan bebeklerde aile bireylerini oldukça zorlayan bir durumdur. Bebeğinizi rahatlatmak için gaz çıkarmasına yardımcı olacak bazı hareketlerden faydalanabilirsiniz. Peki, bebeklerde gaz çıkarma pozisyonları ve hareketleri nelerdir? İşte bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri...

Bebeklerde gaz çıkarma hareketleri nelerdir?

Dizleri karnına çekme

Bebeğiniz bazen öyle gaz dolu olur ve gazını çıkarmada öyle zorlanır ki tam da bu anlarda bebeğin dizlerini karnına hafifçe bastırarak gaz çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı şekilde bebeğinize yuvarlak hareketlerle karnına dizleriyle hafif bastırarak da yuvarlak bir daire çizer gibi gazını çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz.

Yüzüstü yatırma

Yeni doğan bebeklerin en sevdiği uyku pozisyonlarından biri olan yüz üstü yatma bebeğin en rahat ettiği uyku pozisyonlarındandır. Bu şekilde yatış bebeğinizin karnına baskı yapacağından dolayı gaz çıkarmasına yardımcı olacaktır.

Sırtını ovma ve sırtını pohpohlama

Bebeğinizi kucağınıza yüz üstü yatırarak arkadan karnına gelecek şekilde sırtını ovabilirsiniz. Bebeğinizin bel kısmına gaz çıkarması için küçük dokunuşlarla vurarak gazını çıkartabilirsiniz.

Ilık duş

Bebeğinizi göbek kordonu düştükten sonra özellikle yaz aylarında her gün duş aldırabilirsiniz. Duş esnasında bebeğinizin karnına bebek yağı sürerek hafif masaj yaparak gazını çıkarmasını kolaylaştırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:39
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