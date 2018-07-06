Bebekler ne zaman emekler?

İlk 6 ay bebeğinizin omurga gelişimi zayıftır. Bu nedenle bu dönem içinde emeklemesi beklenmez. Bebeğin emekleme pozisyonuna gelebilmesi için omurgasının güçlenmesi, bunu takiben dik bir şekilde oturması gerekir.

Bebeğiniz ilk 4 ayını doldurduktan sonra yanına destekler konulduğunda oturur pozisyona gelir. Birkaç hafta yana koyduğunuz destekleri almamalısınız. Bu sürecin geçmesiyle beraber ikinci aşama başlar. İkinci aşama omurganın, göğüs ve bel bölgesinin dik konumda kontrol edilmesidir.

Her bebekte aysal saptamalar değişiklik göstermekle beraber bebeğiniz 9 aylık olduğunda uzun süre dik şekilde oturabilir. İşte bu dönemlere denk gelen gelişim evresinde bebeğiniz oturduğu yerde denge sorununu çözdüğü için artık emeklemeye hazırdır.

Her bebek farklı şekilde emekler. Kimi bebekler de emeklemeden yürümeye başlar. Bir bebeğin emeklememesi gelişimsel bir sorun değildir. Bazı bebekler emekler, emeklemenin rahatlığına alışır. Bazı bebekler ise emeklemeden koltuk kenarlarına tutunarak dikilmeye başlar.

Yere yüzükoyun bıraktığınız bebeğiniz bir süre sonra kendine has bir stil geliştirecek ve farklı şekillerde hareket etmeye başlayacaktır. Bu nedenle de her bebek farklı emekler. Kimileri tam kedi pozisyonunu alırken kimileri bacaklarını az kullanıp kollarını daha çok kullanılır. Bu pozisyonun adı komando pozisyonudur. Bebeklerin çoğu emeklemeye çok çabuk alışır, emeklemek rahat geldiği için yürüme gecikebilir.

9 aylık bir bebek yanlarına destek koymadan oturamıyorsa, 18 aya gelip de yürüyemiyorsa, sürekli parmak uçlarına basıyorsa bebeğin gelişiminde sorun olduğu düşünülebilir. Bir doktora danışılmalı ve izlenecek yola karar verilmelidir.

Ancak düzenli doktor kontrolünden geçen bebekte bu durumlar görülse bile doktor her şeyin yolunda olduğunu söylüyorsa biraz sabırlı davranmak gerekir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.