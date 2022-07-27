Bebekler için mücver tarifi! Bebek ve çocuk yemeği tarifleri

Bebekler İçin Patates Köfte (Mücver) 10. Aydan İtibaren Tarifi İçin Malzemeler

1 küçük patates

1 küçük havuç

1 yumurta (köy yumurtası tercihimdir)

1 yemek kaşığı kepekli tam buğday unu

Zeytinyağı

Bebeğinizin sevdiği baharatlar

Bebekler İçin Patates Köfte (Mücver) 10. Aydan İtibaren Tarifi Nasıl Yapılır?

Patatesi ve havucu ince rende ile rendeliyoruz. Yumurtayı, unu ve baharatları ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra çok az yağda kısık ateşte kızartıyoruz.

Bebekler İçin +6 Patatesli Yoğurtlu Püre

Bebekler İçin +6 Patatesli Yoğurtlu Püre Tarifi İçin Malzemeler

1 büyük patates

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı aptamil pirinç maması

Önceden haşlanmış ve ezilmiş patatesler bir tabağa alınır yoğurt ve pekmez ilave edilip karıştırılır. Ardından başka bir kaseye 1 tatlı kaşığı istediğiniz Maması konur ve az bir şey su ile krema haline getirilir. Ardından diğer tabağa alınır ve yenilir.

Kabak Mücver (+1 Yaş) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabak Mücver (+1 Yaş) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kabak

1 yumurta ( 1 yaş altı sadece sarısı)

2-3 yemek kaşığı kadar tam buğday unu

Dereotu (istediğiniz kadar-göz kararı)

Maydanoz (isteğe göre miktarı)

Tuz ( yarım çay kaşığı) (1 yaş altı için tuz yasak)

Zeytinyağı (pişirmek için)

Kabak Mücver (+1 Yaş) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabak soyulup rendelenir. Süzgece alınıp suyunu salması sağlanır. Sıkarak da yapabilirsiniz bu işlemi.

Ardından üzerine yumurta kırılır, küçücük kıyılan dereotu ve maydanozlar eklenip tuzu ve unu da ilave ederek tüm malzemeler karıştırılır.

Kendiniz için yapacaksanız istediğiniz baharatlarla tatlandırabilirsiniz.

Zeytinyağı ile yağlanan tavaya 1 yemek kaşığı dolusu harç alınıp konur ve arkalı önlü pişirilir. Afiyetler olsun

8/12 Aylık Bebekler İçin Etli Sebze Çorbası

Karbonhidrat ve proteinin bir arada bulunduğu bu karışım, bebekler için oldukça sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli. Bu çorbayı seveceklerinden emin olabilirsiniz.

Malzeme Listesi

1/2 adet patates

1 tatlı kaşığı pirinç

1/4 adet soğan

1/3 adet kabak

50 gr dana eti

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı su

8/12 Aylık Bebekler İçin Etli Sebze Çorbası Nasıl Yapılır?



Tüm sebzeleri küp küp doğrayın. Ardından zeytinyağında kavurmaya başlayın. Yaklaşık 5 dakika karıştırdıktan sonra küp küp doğranan etleri de ilave edin. Beş dakika daha pişirin. Toplam 10 dakikanın ardından 2 bardak suyu ve pirinci de ekleyin. Yaklaşık 20 dakika kaynatın. Dilerseniz kısa bir süre blender'dan geçirin. Afiyet olsun!

Buffalo soslu kanat (Buffalo wings) nasıl yapılır?

Bu sağlıklı çorbayı bebeğiniz için kolayca hazırlayacaksınız. Çocuklar için deal olan çorba, yumuşacık içimiyle bebeklere keyif verecek..

6/8 Aylık Bebekler İçin Süt Çorbası

Malzeme Listesi

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı pirinç unu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

(1 Kişilik - 20 dakika)

Hazırlanışı

Tencereye aldığınız sütü, pirinç unu ile karıştırıp pişmeye bırakın. Çorbanızı kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve 2 dakika daha pişirin. Ocaktan aldığınız çorbaya zeytinyağını da ekleyin. Afiyet olsun!

Anne sütünden sonra ek gıdaya başlayan bebekler için mercimek çorbası, doğru seçim olacak.

6 Aylık Bebekler İçin Mercimek Çorbası

Malzeme Listesi

1 fincan kırmızı mercimek

1/2 adet havuç

1/2 fincan irmik

1/2 adet patates

3 su bardağı su

Hazırlanışı

Bir fincan kırmızı mercimeği öncelikle yarım saat suda bekletin. Yarım saat sonra süzüp yıkayın. Havucu, patatesi küp küp doğrayın. Sonrasında tüm malzemeleri 3 su bardağı suya ekleyin ve yaklaşık 25 dakika kaynatın. Çorbanız kaynadıktan sonra blender'dan geçirin. Sunum aşamasında dilerseniz bir parça tereyağı ekleyebilirsiniz.